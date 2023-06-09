У Миколаєві на бульварі вздовж Центрального проспекту встановили дві «‎антивандальні»‎ лавочки та сміттєву урну в тестовому режимі.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, Миколаїв розглядає різні варіанти міських меблів в рамках відновлення містя після руйнацій.

— Зараз знаходжусь на новій такій лавці. Одна зі спинкою, одна без спинки. Поставили, зараз будемо тестувати, - каже мер.

Олександр Сєнкевич попередив миколаївців, що саме від них залежить, чи будуть у Миколаєві надалі ставити нові лавки, чи їм доведеться і далі сидіти на «‎страшних»‎.

— Важливо, щоб миколаївці розуміли, що це потрібно зберігати. Лавочки такі антивандальні. Подивимося, як вони будуть слугувати в місті. Ну а далі все залежить від вас, чи вони будуть з’являтися на вулицях міста, чи будуть залишатися ті страшні лавки, які у нас зараз, - сказав він.

У той час, міський голова Дніпра Борис Філатов передав рятувальникам власну яхту, яку відтепер використовуватимуть для потреб Херсону та області, яку затопило внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.