Рятувальники Миколаївщини готові в разі зараження води задіяти спеціальні станції очистки.

Вони вже почали підготовку, повідомили в ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

«Окупанти, підірвавши дамбу Каховської ГЕС вчинили справжній екоцид, наслідки від якого матимуть ще довге відлуння. На сьогодні, усі відповідні служби ліквідовують наслідки підтоплення житлових кварталів у межах Миколаївської та Херсонської областей. А на черзі, у разі найгіршого сценарію розвитку подальших подій, можливе зараження води небезпечними хімічними речовинами та збудниками хвороб», — відзначили там.

Рятувальники Миколаївщини вже сьогодні готуються та в разі потреби готові задіяти спеціальні станції з очищення води. Під час їх використання вода проходить декілька стадій очистки, в результаті чого на виході отримують технічну, але безпечну від домішок воду.

Процес очищення води вже тестувався співробітниками Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Воду забирали з річки, та після проходження всього технологічного кола, вже очищена, вона наповнювалась у спеціальний резервуар, і вже потім подавалась до польових кранів.

Нагадаємо, у річці Інгулець в Снігурівці та акваторії Бузького лиману в Миколаєві зафіксували підвищення вмісту деяких шкідливих речовин, що свідчить про збільшення частки стічних вод.

Раніше також стало відомо, що уряд виділив 274 мільйони гривень на відновлення зруйнованої через підтоплення точки водозабору з річки Дніпро, завдяки якій до Миколаєва подавали воду.

Також Кабмін виділив 120 мільйонів гривень для забезпечення жителів Миколаєва питною водою. З приводу цього заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що наразі розглядаються три можливі варіанти подачі води місту. Водночас він додав, що до закінчення бойових дій на півдні в Миколаєві не зможуть відновити повноцінне водопостачання питної води.