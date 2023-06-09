Перший заступник голови Миколаївської облради Антон Табунщик провів нараду де обговорили поточну ситуацію в області та готовність наших медзакладів до наслідків підриву Каховської ГЕС.

За його словами, медзаклади Миколаївщини готові до можливих епідеміологічних наслідків.

— Є усі необхідні медикаменти, ліжко-місця, серед медиків проведені відповідні інструктажі. На сьогодні основне – спостерігати за показниками експертиз води, що проводяться на регулярній основі відповідними інстанціями, - розповів Антон Табунщик.

Він зазначив, що на сьогодні ситуація стабільна, показники в нормі, однак закликав мешканців області вживати виключно бутильовану воду та утриматися від вилову риби.

У нараді взяли участь заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, начальник обласного управління охорони здоровʼя Максим Безносенко, головний державний санлікар області Володимир Клочко, голова постійної комісії облради з медичних питань Ірина Шабільянова, виконувач обов’язків керівника обласної інфекційної лікарні Олександр Ігнатенков та радник Платон Ганущак.

Нагадаємо, раніше начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради застерегла миколаївців від вживання «сирої» питної води. За її словами, підрив Каховської ГЕС у поєднанні зі спекотним літнім періодом загрожує зараженню води рядом кишкових інфекцій.

Вона повідомила, що миколаївські лікарні готові приймати пацієнтів з кишковими інфекціями. Ірина Шамрай розповіла, що у місті вже розроблено маршрути для госпіталізації таких хворих.

Перед тим МОЗ попередило про небезпеку ботулізму у затоплених районах України. Це пояснили тим, що через різкий відтік води десятки тисяч риб залишилися на обмілілих водоймах. У Мінздраві нагадали, що у такому випадку мертву, або ту, що вмирає, рибу заборонено збирати для подальшого зберігання, готувати чи споживати.