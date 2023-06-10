Жителі Миколаєва позитивно оцінює перехід ПЦУ з 1 вересня 2023 року на новоюліанський календар для нерухомих свят.

Про це свідчать результати опитування кореспондентів НІС-ТВ.

Як відомо, Православна Церква України з 1 вересня 2023 року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят. ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову – 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а День Святого Миколая – 6 грудня. Водночас це не стосуватиметься Великодня і деяких інших свят, зокрема Трійці.

Миколаївці називають такі зміни позитивними, оскільки вважають, що «головне – не так як у русні».

— Як Україна визначить, так і будемо святкувати, – каже жителька міста. — Чесно кажучи, я звикла по-старому святкувати. Мені наче так зручніше. Але будуть усі святкувати, будемо й ми святкувати, – ділиться інша. — Ми не проти, будемо святкувати, – каже сімейна пара з Миколаєва.

— Справа в тому, що в мене донька в Америці і я майже щороку там святкую Різдво 25го, перед Новим роком. А потім приїжджаю сюди і святкую ще раз, якщо встигаю приїхати, – розповідає чоловік. — Позитивно (оцінюю перехід на новоюліанський календар, – прим.). Якщо всі будуть святкувати, то і я буду, – каже жителька Миколаєва. — Я буду святкувати як і раніше. Так ми звикли, все життя святкували так, – додала ще одна жінка.

Раніше Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що ніхто з українського політикуму не впливатиме на рішення Православної церкви України і що вона не буде учасницею внутрішньополітичної міжпартійної боротьби.