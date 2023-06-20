Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України буде контролювати якість води, яку до Миколаєва привозять волонтерські організації.

Про це повідомив генеральний директор центру, головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко на брифінгу, який відбувся 19 червня, повідомляють «НикВести».

У квітні через дії російських військ був пошкоджений дніпровський водогін у Херсонській області, через що у Миколаєві було припинено централізоване водопостачанням.

З того часу волонтери почали везти у Миколаїв тонни бутильованої питної води.

— Сьогодні на апаратній нараді ми прийняли рішення подивитися, яку воду роздають людям волонтери. Оскільки волонтери зовсім випали із поля зору нашої служби. Вони привозять воду, а з тим, що відбулося ми не знаємо, яка її якість. Тому ми включилися подивитися, яку воду возять волонтери, щоб бути впевненими, що все в нас гаразд – каже Володимир Клочко.

Нагадаємо, що «Доступна вода», на обслуговування якої з бюджету Миколаєва цього року планують витратити 37 мільйонів гривень, не є питною.

Зазначимо, що раніше секретар міськради Миколаєва Дмитро Фалько розказав про те, що у Миколаєві після війни міська рада планує створити комунальне підприємство, яке опікуватиметься точками видачі очищеної води, буде їх обслуговувати та продавати воду населенню. При цьому вартість літра води, за попередніми розрахунками, може складати 20 копійок.