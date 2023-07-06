Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС на узбережжі Миколаївщини та Одещини було виявлено близько десятка мін – частина з них здетонувала.

— Що стосується узбережжя Миколаївщини та Одещини було виявлено близько десятка мін, але не всі вони були бойовими. Не всі міни було контрольовано знищено. На жаль, відбувалися і самовільні детонації і це говорить про те, що небезпека не минула. У Чорному морі є міни, якими росіяни замінували безпосередньо територіальне море ще на початку повномасштабного вторгнення,– сказала вона.

Гуменюк додала, крім дрейфування мін ще фіксуються дрейфування островів сміття, які також поміж усього можуть містити вибухонебезпечні предмети.

— Крім того, частина мін могла піти на дно і потім буде вимиватися і виноситися потужними штормами, які час від часу відбуваються в Чорному морі. Погода така, що хоча б раз на тиждень море штормить і це означає, що небезпека на узбережжі не минула. Вона залишається, — резюмувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що в Миколаєві та області продовжили дію заборони на купання та вилов риби у водоймах через наслідки підриву Каховської гідроелектростанції військами РФ.