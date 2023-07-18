На Миколаївщині біля Тилігульського лиману хочуть облаштувати паркувальні місця для автомобілів та територію для розміщення кемпінгу.

Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки директора РЛП «Тилігульский» Олександр Дьяченко, передає «Суспільне».

Площа Регіонального ландшафтного парку «Тилігульский» складає 10 тисяч гектарів, під рекреаційну діяльність відведено менше гектара, говорить Олександр Дьяченко.

У будні дні біля Тилігульського лиману відпочиває 300 туристів, у вихідні вдвічі більше. Зі слів директора парку, станом на липень 2023 року ведуться переговори з Коблівською ОТГ щодо облаштування паркувального місця для автомобілів та території для розміщення кемпінгу. Також за літній період планують заробити близько 500 тисяч гривень шляхом сплати рекреаційного збору, гроші підуть на потреби парка.

Зараз біля лиману встановили тимчасові споруди: кав’ярні, рекреаційні та санітарні зони. Начальник містобудування, архітектури та капітального будівництва Коблівської сільської ради Олег Ангелов запевнив, що порушень у встановленні споруд немає.

— Хлопці намалювали ескізи, що вони хотіли побудувати - малу архітектурну форму. Рішення виконавчого комітету було. Потім мені документи подали на узгодження. Я узгодив, там порушень ніяких не було. На земельну ділянку дозвіл надав Тилігульський ландшафтний парк, — говорить Олег Ангелов.

Інна Тимченко

В свою чергу екологиня Інна Тимченко вважає, що рух транспорту на Тилігулі треба обмежити, а до місць відпочинку діставатись пішки. Так, за її словами, можна зберегти заповідний фонд.

— Та зараз ділянка, де вона дуже популярна серед туристів і в цьому році там встановлені різні розважальні заклади — кафе, вагончики, проведена комунікація. Ця територія є дуже важливою з точки зору збереження біорізноманіття, — розповідає вона.

Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський», як і будь-який національний природний парк, повинен мати зонування, говорить екологиня Інна Тимченко.

— Там є морковниця, озеро, де гніздяться птахи, комунікації були проведені з початку до кінця коси повз озеро і звісно така кількість людей, машини, такі заходи інфраструктури, вони дуже сильно впливають на птахів. навряд чи вони туди захочуть прилітати і гніздитись, — розповідає екологиня Інна Тимченко.

Раніше заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм.

Також повідомлялося, що Держекоінспекція планує перевірити вплив потоку туристів на екологію регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

Нагадаємо, щоб убезпечити від забруднення Тилігульський лиман, який знаходиться на території Миколаївської та Одеської областей, та ландшафтний парк «Тилігульський», було вирішено закрити шлюзи з'єднувального каналу лиману з Чорним морем.

Нагадаємо, у лютому 2023 року жителі Коблівської громади обурилися будівництвом паркану на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», що на Миколаївщині. Після чого стало відомо, що в’їзд транспорту на територію парку обмежили за погодженням профільної комісії Миколаївської обласної ради. Такий крок, за словами голови комісії Алли Ряжських, дозволить зберегти природу ландшафтного парку. Водночас доступ до цієї території залишається відкритим.

Оскільки через мінну загрозу морські узбережжя Миколаївської області заборонені для відвідування, новою туристичною локацією став Тилігульський лиман та розташований поряд ландшафтний парк, повідомив у червні 2023 року очільник ОВА Віталій Кім. Зокрема, там відкрили нову туристичну локацію – спортивно-рекреаційну зону «Tiligul Club».

Водночас у червні екологиня Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм. Після чого профільна комісія облради рекомендовала обмежити в’їзд автотранспорту на територію парку «Тилігульський».

Також нагадаємо, що у травні цього року працівники ландшафтного парку помітили у верхів’ях Тилігульського лиману червонокнижного птаха — коровайку.