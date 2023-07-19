Зона відпочинку біля Тилігульського лиману

У Коблевому планують затвердити туристичні збори для відпочиваючих та бізнесу.

Відповідний проект рішення мають розглянути депутати на черговій сесії Коблівської сільради.

Туристичний збір пропонують встановити починаючи з 1 січня 2024 року.

Для внутрішнього туризму хочуть затвердити 0,15 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу.

Також пропонують затвердити туристичний збір для в’їзного туризму — 0,5 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення у місцях проживання.

Йдеться про такі місця проживання: готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади.

Також це стосуватиметься проживання та ночівлі у житлових будинках, прибудовах до житлових будинків, квартирах, котеджах, кімнатах, садових будинках, дачних будинках та у будь-яких інших об’єктах, що використовуються для тимчасового проживання.

Крім того, буде встановлено порядок збору грошей за відпочинок.

Нагадаємо, на Миколаївщині біля Тилігульського лиману хочуть облаштувати паркувальні місця для автомобілів та територію для розміщення кемпінгу.

Раніше заступниця голови миколаївської філії Національного екологічного центру України, екоактивістка Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм.

Також повідомлялося, що Держекоінспекція планує перевірити вплив потоку туристів на екологію регіонального ландшафтного парку «Тилігульський».

Нагадаємо, щоб убезпечити від забруднення Тилігульський лиман, який знаходиться на території Миколаївської та Одеської областей, та ландшафтний парк «Тилігульський», було вирішено закрити шлюзи з'єднувального каналу лиману з Чорним морем.

Нагадаємо, у лютому 2023 року жителі Коблівської громади обурилися будівництвом паркану на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», що на Миколаївщині. Після чого стало відомо, що в’їзд транспорту на територію парку обмежили за погодженням профільної комісії Миколаївської обласної ради. Такий крок, за словами голови комісії Алли Ряжських, дозволить зберегти природу ландшафтного парку. Водночас доступ до цієї території залишається відкритим.

Оскільки через мінну загрозу морські узбережжя Миколаївської області заборонені для відвідування, новою туристичною локацією став Тилігульський лиман та розташований поряд ландшафтний парк, повідомив у червні 2023 року очільник ОВА Віталій Кім. Зокрема, там відкрили нову туристичну локацію – спортивно-рекреаційну зону «Tiligul Club».

Водночас у червні екологиня Інна Тимченко попередила про потенційне знищення унікальної природи на Великій Українській косі у Тилігульському лимані через неорганізований туризм. Після чого профільна комісія облради рекомендовала обмежити в’їзд автотранспорту на територію парку «Тилігульський».

Також нагадаємо, що у травні цього року працівники ландшафтного парку помітили у верхів’ях Тилігульського лиману червонокнижного птаха — коровайку.