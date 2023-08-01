На території тимчасово окупованого Криму зростає протистояння між російським контингентом та проукраїнськи налаштованим цивільним населенням.

Військові об’єкти все частіше зазнають атак «коктейлями Молотова», у відповідь окупанти посилюють репресії, пише Головне управління розвідки МО України.

На території тимчасово окупованого Криму, набули систематичного характеру атаки на військові об’єкти із застосуванням так званих «коктейлів Молотова». Організаторами та виконавцями більшості з них є саме цивільні громадяни, які підтримують Україну.

Щоб протистояти таким атакам особовий склад ЗС РФ переведено в стан високої бойової готовності. Ведеться моніторинг «підозрілих осіб», які потенційно можуть бути причетними до подібних «інцидентів». Дозволено застосування фізичної сили та зброї. Проводяться масові затримання, арешти.

Низка громадян, які відмовились отримувати російське громадянство, після проведених арештів вважаються «зниклими безвісти. Щодо тих, хто залишається на волі, застосовуються адміністративні покарання, великі штрафи, цькування. Людей звільняють з роботи, позбавляють майна та бізнесу.

«Велика частина затриманих та заарештованих — представники кримськотатарського народу. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, журналіст та учасник громадського об’єднання «Кримська солідарність» Тимур Ібрагімов, громадський діяч Рустем Сеітмеметов», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму затримали вчительку російської мови, яка намагалася підпалити місцевий військкомат.