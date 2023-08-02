У Первомайську депутати затвердили нові назви для 31 вулиці та провулку.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні сесії.

«Враховуючи результати громадського обговорення та рекомендації постійно діючої комісії з питань найменування та перейменування об’єктів топоніміки при виконавчому комітеті Первомайської міської ради, під час сесії міської ради було прийнято рішення про перейменування деяких вулиць та провулків міста», — йдеться у повідомленні

Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради доручено звернутись з цим рішенням до Державного підприємства «Національні інформаційні системи» для внесення нових назв до Державного реєстру словника іменованих об’єктів.

Раніше повідом лялося, що Миколаївщині рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови. Таке рішення прийняла Національна комісія зі стандартів державної мови на своєму засіданні 22 червня.

Нагадаємо, що у місті Первомайськ Миколаївської області мають намір перейменувати міський парк культури та відпочинку «Дружба народів» на «Центральний».