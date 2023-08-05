Миколаївська область стала другою в рейтингу за обстрілами касетними боєприпасами. З початку повномасштабної війни в регіоні було відкрито 41 кримінальне провадження за фактами застосування російськими військами такої зброї.

Про це йдеться в матеріалі Офісу Генерального прокурора України.

Найбільше кримінальних проваджень відкрито за фактами обстрілів населених пунктів Харківщини — 145.

Правоохоронці зазначають, що після передачі Україні касетних боєприпасів російська сторона намагається виправдати себе і запевняє, що не використовувала даний тип озброєння під час повномасштабної війни.

«‎Таким чином держава-терорист намагається вдавати, що дотримується норм міжнародного права. Насправді ж російська армія з перших днів повномасштабного вторгнення масово застосовує касетні боєприпаси проти цивільного населення, обстрілюючи мирні українські міста. Відповідні злочини з перших днів вторгнення фіксуються як органами прокуратури, так і низкою міжнародних правозахисних організацій»‎, — йдеться в повідомленні.

Загалом, з 24 лютого 2022 року Офісом Генпрокурора розпочато 239 кримінальних проваджень за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів.

Так, на Миколаївщині внаслідок таких обстрілів загинуло 12 людей, ще 32 отримали поранення.

Нагадаємо, США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів 7 липня. За декілька днів, 13 липня, боєприпаси вже були доставлені в Україну.

Вперше такий тип озброєння Україна застосувала на південному сході країни, щоб зруйнувати добре укріплені російські позиції. Також військові анонсували застосування боєприпасів у районі Бахмута.