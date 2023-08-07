Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов запевнив, що всі котельні підприємства мають потужні генератори для перебійної роботи взимку. Проте, якщо вони будуть працювати всі одночасно, то потрібно 30 тонн палива на добу.

Про це він розповів у програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ»

Микола Логвінов зазначив, що підприємство досить автономне та зможе працювати під час перебоїв подачі електроенергії. За його словами, для потреб котелень пробурили 44 свердловини

— Всі котельні, а тим паче великі, обладнані генераторами. На деяких котельних є по декілька генераторів. Генератори — це не вихід із ситуації, але вони дозволять протриматись певний період часу. Проте вони енергоємкі. Ми порахували, якщо запустимо всі генератори, то нам потрібно буде 300 тонн дизельного палива на добу. Але вони зараз готові. Всі заправлені паливом, — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що станом на жовтень цього року «Миколаївоблтеплоенерго» для погашення заборгованості між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом необхідно буде 455 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що 10 квітня цього року Миколаїв отримав від партнерів 9 генераторів різної потужності та три анестезіологічні станції. Генератори будуть встановлені на точках видачі питної та очищеної води, щоб вони працювали автономно.