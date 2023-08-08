Постраждалі від затоплень внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС мешканці Херсонщини та Миколаївщини зможуть подати заяви на грошову держдопомогу до 31 жовтня 2023 року включно.

Відповідне рішення ухвалив на засіданні Кабмін, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про виплати матеріальної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень особам.

Станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали постраждалі жителі Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 мільйона гривень. Зокрема, грошову допомогу виплачено 9427 жителям Херсонщини та 944 — Миколаївщини.

Згідно із заявами постраждалих виплати здійснюються на їхні банківські рахунки або готівкою через Укрпошту.

Таку фінансову допомогу від держави можуть отримати особи, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.

Включно з тими, хто з 6 червня виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив порядок надання одноразової виплати мешканцям Херсонщини й Миколаївщини, які втратили врожай через підрив Каховської ГЕС.

Також уряд виділив Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 мільйонів 875 тисяч гривень для допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву РФ Каховської ГЕС.