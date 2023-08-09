Група мешканців Миколаєва розробила, виготовила й успішно застосовує в бойових умовах дрон «Backfire».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник проєкту, засновник благодійного фонду «Герой України», учасник АТО/ООС, а нині командир зведеного загону ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) ВМС України Ілля Шполянський.

— «Backfire» перекладається як «Удар у відповідь». Він має високу стійкість до ворожої радіоелектронної протидії і засобів подавлення. Радіус дії сягає 35 кілометрів, швидкість до 130 кілометрів на годину. Бойова вага 3,6 кілограма, зазвичай, це дві бомби по 1,8 кілограма кожна, — розповів Ілля Шполянський.

За його словами, апарат малошумний, його рух забезпечує електродвигун, який живиться від акумуляторної батареї. До того ж, завдяки невеликим розмірам і вдалій конструкції він малопомітний для ворожих радарів.

При цьому, додав керівник проєкту, подолавши без втручання оператора відстань у десятки кілометрів, він влучає в ціль з відхиленням до 5 метрів. Але вже зараз команда працює над тим, щоб влучати ще в менший квадрат — 3 на 3 метри.

За словами Іллі Шполянського, «Backfire» досі не прийнятий на озброєння ЗСУ через надмірну забюрократизованість процесу.

— На цей проєкт вже залучено понад 400 тисяч доларів спонсорських коштів і жодної копійки державних. Процес офіційного прийняття його на озброєння ЗСУ і початок серійного виробництва йде занадто повільно. Для країни, яка веде важку війну, це неприпустима розкіш. До того ж, під час війни ситуація змінюється дуже швидко, тому виписування технічних вимог та узгодження проєктів по інстанціях мусить відбуватися у вкрай стислі терміни, бо ціна цьому — людські життя, — сказав він.

Раніше Міністерство оборони України офіційно прийняло на озброєння десяту модель FPV-дрона.

До цього повідомлялось, що в Україні розробили FPV-дрон, який ліквідував ціль після втрати зв'язку з оператором. Це стало можливим завдяки використанню нового програмного забезпечення на основі штучного інтелекту.

Також вже повідомлялося, що миколаївські морські піхотинці ліквідували ворожий танк FPV-дроном.