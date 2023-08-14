Миколаївці скаржаться на стан дитячого майданчика в Ракетному Урочищі по вулиці Привільній, 73А. За словами місцевих мешканців, діти травмуються об гірку.

Про це написала жителька мікрорайону Ірина Флоренко у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Вона також опублікувала фотографії майданчику. На них видно, що гірка та гойдалки поламані, у пісочниці немає піску.

«Гірка зламана і хитається. Її вигляд просто жахливий. Діти травмуються об гірку, зверніть, будь ласка, увагу на її стан. Верхня частина відʼєднана від конструкції. Сам майданчик повністю зруйнований та становить небезпеку. В пісочниці відсутній пісок. Гойдалка потребує відновлення. Гірка повністю зруйнована. Сам майданчик необхідно огородити забором, тому що там відпочивають собаки», — написала Ірина Флоренко.

Вона розповіла, що до 2022 року батьки ремонтували і фарбували гірку, пісочницю, гойдалку своїми коштами. За її словами, діти, які мешкають в Ракетному Урочищі, не мають достатньо місць для ігор, розвитку і проведення дозвілля.

«В нашому мікрорайоні районі відсутні місця і зони для відпочинку з дітьми. Відсутні безпечні сучасні дитячі майданчики, майданчики з тренажерами для дітей від 10 років, тому підлітки проводять вільний час на дитячих гойдалках, які ще не зламані. Діти тут не грають у футбол, волейбол, баскетбол, бо місця елементарно відсутні. Із всіх розваг, які є в нашому мікрорайоні, в наявності — АТБ та зачинений стадіон ДСНС. Ще можна пройтись по чудовому тротуару від ПМК до гаражів. Будь ласка, не залишайте без уваги, відреагуйте, зробіть щось для дітей!», — звернулась жінка до місцевої влади.

Під постом представники комунального підприємства «ДЕЗ «Пілот» відповіли, що взяли звренення у роботу.

Раніше миколаївець поскаржився на незадовільний стан дитячого майданчику у ДМ «Казка». Він звертався з проханням провести там ремонт та модернізацію, на що адміністрація «Казки» повідомила, що за результатами перевірки дитячий майданчик «є цілком безпечним» для відвідування дітей.

Згодом дитячий майданчик огородили обмежувальною стрічкою.