Шахраї ошукали жителя Миколаївщини на майже 231 тисячу гривень. Чоловік хотів купити машину та перевів повну суму на невідомий рахунок.

Як повідомляють в ГУ Національної поліції Миколаївської області, на одному з сайтів продажу автомобілів чоловік знайшов оголошення.

Потерпілий зв'язався з продавцем, який попросив відразу сплатити всю суму за автомобіль.

«‎Заявник погодився на таку угоду і перерахував грошові кошти у розмірі 230 тисяч 950 гривень на банківський рахунок шахрая»‎, — йдеться в повідомленні.

За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині шахраї ошукали двох жінок під виглядом їхніх знайомих. Обом жінкам у месенджері написали повідомлення з невідомих номерів. Зловмисники представилися іменами їхніх знайомих та попросили жертв позичити їм кошти.

Раніше у Миколаєві інтернет-шахраї ошукали жінку на 190 тисяч гривень. Зі слів заявниці, невідомий, під приводом надання кредиту через одну із фінансових компаній, заволодів її коштами.