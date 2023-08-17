У неділю, 20 серпня, в центрі Миколаєва відбудеться акція в рамках благодійної ініціативи «Годуємо Країну. Смак Українського Криму».

Початок акції о 17:00, повідомили у Миколаївській міській раді.

Мобільна кухня працюватиме в середмісті, на перехресті вулиць Соборної та Адміральської (Соборна площа).

«Всіх охочих запрошуємо скуштувати смачний кримськотатарський плов. Частування буде проходити безкоштовно», — йдеться у повідомленні.

Організаторами заходу виступили: Духовне управління мусульман Криму та «Міжнародний благодійний фонд національного добробуту Криму», за підтримки Меджлісу кримськотатарського народу та міської влади Миколаєва.

Нагадаємо, у Миколаєві, 15 серпня, відбулося відкриття виставки до Дня Незалежності України «Миколаїв — Нескорений» в рамках проєкту «Міста-Герої» Національної Спілки художників України.



