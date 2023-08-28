Суспільне Мовлення підтвердило участь України в пісенному конкурсі «Євробачення-2024», яке відбудеться у шведському Мальме після перемоги Loreen.

Представника від України оберуть на національному відборі. Уже невдовзі розпочнуть приймати заявки від конкурсантів, повідомляє «Суспільне».

Музичним продюсером нацвідбору на «Євробачення-2024» вдруге стане музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой). Цього разу нацвідбір матиме нововведення.

— Днями розпочнеться приймання заявок на участь у нацвідборі і новий сезон «Євробачення» в Україні. Звертаюся зараз до всіх: вмикайтесь, ми маємо створити і обрати наступну пісню, якою буде пишатися країна, пісню, яка підкорить серця всієї Європи й запалить нову зірку з України. Цього року на вас чекає сюрприз — ви зможете самі обрати одного з фіналістів. Попереду багато цікавого, — розповів Дмитро Шуров.

Голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська теж наголосила, що у цьогорічному Нацвідборі будуть нововведення, які дозволять українцям «ще більше долучитися до ухвалення ключових рішень відбору».

— Більше інформації про умови та новинки нацвідбору з’явиться вже цього тижня, коли стартує приймання заявок, — зазначила вона.

Нагадаємо, що пісенний конкурс «Євробачення-2024» проведуть у шведському місті Мальме.