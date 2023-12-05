Для українських біженців у Литві буде продовжено тимчасовий захист. Він діятиме до 2025 року.

Про це заявила керівниця Департаменту міграції Литви Евеліна Ґудзінскайте, передає «LRT».

Зазначається, процес продовження дозволів на тимчасове проживання невдовзі розпочинається.

«ЄС вирішив продовжити тимчасовий захист ще на рік, до березня 2025 року. Це означає, що всі українці, яким було надано тимчасовий захист, можуть продовжити свою посвідку на проживання ще на рік», — розповіла Евеліна Ґудзінскайте.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Литва видала 46 000 цифрових дозволів на проживання на підставі тимчасового захисту.

«Наступного тижня ми оголосимо, що вже можна починати заповнювати онлайн-заявки на зміну цих дозволів і записуватися на прийом до Департаменту міграції. Щодня ми реєструємо нових воєнних біженців з України. Щодня це від 20 до 50 людей», — додала Евеліна Ґудзінскайте.

Нагадаємо, що голова комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас підготував поправки, які обмежать можливість новоприбулим громадянам Білорусі отримати статус тимчасового жителя в країні.