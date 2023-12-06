У Головному управлінні розвідки підтвердили інформацію про ліквідацію ексдепутата ВР та зрадника Іллі Киви.
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов у ефірі телемарафону.
— Так, можемо підтвердити, що Ківа «всьо» і така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму, — сказав Андрій Юсов.
Також він відзначив, що Ілля Кива був одним з «найбільш огидних покидьків, зрадників й колаборантів.
— Тут можна лише констатувати, що справедливість, вона має різні форми, — додав представник ГУР.
Нагадаємо, у середу, 6 грудня, російське пропагандистське ЗМІ повідомило, що в Підмосков'ї було виявлено тіло, ймовірно, колишнього нардепа Іллі Киви.
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У Головному управлінні розвідки підтвердили інформацію про ліквідацію ексдепутата ВР та зрадника Іллі Киви.
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов у ефірі телемарафону.
— Так, можемо підтвердити, що Ківа «всьо» і така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму, — сказав Андрій Юсов.
Також він відзначив, що Ілля Кива був одним з «найбільш огидних покидьків, зрадників й колаборантів.
— Тут можна лише констатувати, що справедливість, вона має різні форми, — додав представник ГУР.
Нагадаємо, у середу, 6 грудня, російське пропагандистське ЗМІ повідомило, що в Підмосков'ї було виявлено тіло, ймовірно, колишнього нардепа Іллі Киви.