У Головному управлінні розвідки підтвердили інформацію про ліквідацію ексдепутата ВР та зрадника Іллі Киви.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

— Так, можемо підтвердити, що Ківа «всьо» і така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму, — сказав Андрій Юсов.

Також він відзначив, що Ілля Кива був одним з «найбільш огидних покидьків, зрадників й колаборантів.

— Тут можна лише констатувати, що справедливість, вона має різні форми, — додав представник ГУР.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, російське пропагандистське ЗМІ повідомило, що в Підмосков'ї було виявлено тіло, ймовірно, колишнього нардепа Іллі Киви.