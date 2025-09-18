Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

В Росії затримали бізнесмена Амірханяна за підозрою у вбивстві Киви

Араїка Амірханяна підозрюють у причетності до вбивства екснардепа Іллі КивиАраїка Амірханяна підозрюють у причетності до вбивства екснардепа Іллі Киви

Суд в Підмосков’ї відправив під арешт експідрядника «Укравтодору» Араїка Амірханяна, якого російські правоохоронці вважають пособником у вбивстві колишнього народного депутата Верховної Ради Іллі Киви. 

Про це 16 вересня повідомило російське агентство ТАСС з посиланням на правоохоронні органи.

Зазначимо, що Іллю Киву застрелили у грудні 2023 року в селі Супонєво Московської області. Тіло знайшли в парку. Пізніше в Україні заявили, що екснардеп був ліквідований у ході спецоперації СБУ.

Вперше імʼя Араїка Амірханяна у справі вбивства експолітика зʼявилось у червні 2025 року. За даними Mash, Амірханян міг передати українським спецслужбам дані про місцеперебування Іллі Киви. 

Водночас, як писало російське «РИА Новости», Амірханян вже перебуває під вартою у Росії зокрема за підозрою у дачі хабара. 

Крім того, компанія бізнесмена — підмосковне ТОВ «СК ДОРЛІДЕР», що займалося будівництвом автодоріг, має заборгованість у понад 85 мільйонів рублів. Із 2022 року підприємство перебуває в процедурі банкрутства, його рахунки заарештовані.

Як Араїк Амірханян повʼязаний з Миколаївщиною?

До 2021 року ім’я Амірханяна не раз фігурувало в скандалах. Його неодноразово звинувачували у блокуванні дорожніх тендерів і перешкоджанні реалізації «Великого будівництва». У 2020 році «Укравтодор» заявив, що разом з озброєними спільниками він увірвався до будівлі, розшукуючи тодішнього голову агентства Олександра Кубракова. До цього незаконно намагався проникнути до офісу Служби автомобільних доріг на Одещині.

Тоді ж НАБУ опублікувало записи розмов ексначальника Служби автошляхів у Миколаївській області Андрія Максименка з представниками фірми Амірханяна, у яких він вимагав «відкати» на ремонті траси Н-11 «Дніпро — Миколаїв». Головний дорожник Миколаївщини підозрювався тоді у отриманні хабара.

Вже після затримання Максименка у червні 2020 року «МикВісті» писали, що Араїка Амірханяна бачили у будівлі Миколаївської ОВА. Заступник начальника управління інфраструктури Миколаївської ОДА Сергій Сікорський пояснив, що зустрічався з ним, щоб дізнатися, коли його фірми зможуть розпочинати роботи в області.

У 2021 році Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки фізичних і юридичних осіб. Серед них був і Амірханян. Пізніше у червні СБУ заявить, що одна з компаній Амірханяна «Первомайський спецкар’єр» завдала державі збитків на понад 280 мільйонів гривень. За данними СБУ, керівництво кар’єру протягом двох років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. 

У 2024 році миколаївське видання Nikcenter повідомляв, що після введення санкції Аміраханян втратив в Україні активів на 120 мільйонів гривень.

У Кремлі визнали паузу у переговорах з Україною, але заявили про наявність каналів зв’язку
Експрезидент Польщі Дуда пояснив використання дорогих літаків для відбиття атаки безпілотників
У Росії заявили про «війну з НАТО», якщо ті збиватимуть дрони: Єрмак відповів
Уряд пропонує скоротити ПДФО для громад до 60%: місцеві бюджети можуть втратити ₴15,9 млрд

4 години тому

Магазин судових рішень: Інтервʼю «касира» судді з Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян

