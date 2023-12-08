Дослідники з Оксфорда розробили аналіз крові для виявлення людей, у яких може розвинутися хвороба Паркінсона.

Про це пише ВВС.

Наффілдський відділ клінічної неврології Оксфордського університету заявив, що тест може виявити ранні ознаки захворювання задовго до появи симптомів.

Відомо, що хвороба Паркінсона починається більше ніж за 10 років до того, як пацієнти звернуться за допомогою щодо симптомів.

Є надія, що тест дозволить швидше ідентифікувати тих, хто підходить для клінічних випробувань на ранніх стадіях.

Хвороба Паркінсона вражає сім мільйонів людей у ​всьому світі, і очікується, що кількість випадків подвоїться до 2040 року.

До моменту встановлення діагнозу у людей вже відбулося пошкодження нервових клітин, що призводить до рухових розладів і часто деменції.

Доповідаючи в JAMA Neurology, вчений Шиджун Янь та його колеги з лабораторії Tofaris сказали, що зміни в білку під назвою альфа-синуклеїн можуть ідентифікувати людей, які, ймовірно, захворіють на хворобу Паркінсона.

У першому дослідженні такого роду команда вивчила сотні людей і виявила, що у пацієнтів найвищим ризиком розвитку хвороби Паркінсона рівень альфа-синуклеїну зріс у два рази.

Основним вузьким місцем у проведенні клінічних випробувань для модифікації захворювання є виявлення пацієнтів на найранніших стадіях захворювання з одночасним виключенням інших захворювань із подібними симптомами.

— Скринінговий тест, який можна запровадити в масштабі для раннього виявлення процесу захворювання, є обов’язковим для можливого запровадження таргетної терапії, як зараз це робиться з програмами скринінгу на поширені типи раку, — сказав професор Джордж Тофаріс, який керує дослідженням.

Нагадаємо, дослідники з Бразилії розробили вакцину, призначену для боротьби із залежністю від кокаїну. Вона має допомогти людям, залежним від цього наркотику, на шляху до реабілітації.