З нагоди Дня волонтера в Києві відбувся 12 Форум розвитку громадянського суспільства «Що дасть нам силу», який об’єднав наживо понад 2500 громадських активістів.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Форум розвитку громадянського суспільства — найбільша національна платформа для навчання, спілкування та обміну досвідом для зміцнення благодійних та громадських організацій України.

Цього року форум став великим майданчиком для благодійних зборів та соціальних бізнесів. Підприємства з різних регіонів України представили свої товари на ярмарках та популяризували актуальні збори, на які вони допомагають збирати кошти.

Також була передбачена онлайн-трансляція події локацій «Велика сцена» та «Лекторій», яку відвідало 4700 учасників. Упродовж дня відбувалися панельні дискусії про розвиток громадськості під час повномасштабної війни, мистецькі виставки, воркшопи, презентації можливостей від донорських організацій, а також ярмарок соціальних бізнесів.

Для заголовка 12-го Форуму розвитку громадянського суспільства винесли тему однойменної притчі Лесі України «Що дасть нам силу».

«У запиті до єднання та до того, щоб рухатися вперед, організатори форуму чують також запит на те, щоби трохи призупинитися, видихнути та зрозуміти, що далі нас зможе рухати вперед, що дасть нам сили. Леся Українка — наш національний символ незламності, дала свою відповідь на це запитання. Тож, запрошую усіх учасників Форуму разом пошукати власні відповіді, з погляду сьогоднішньої війни, сьогоднішніх викликів», — сказала ведуча заходу Марічка Падалко.

Форум розвитку громадянського суспільства відвідало майже 3000 тисячі учасників. Серед них представники влади, соціальні бізнеси з різних регіонів України, благодійні організації та понад 200 волонтерів.

Також, до заходу долучилися: повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, постійний представник програми розвитку ООН(ПРООН) в Україні Яко Сільє, міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

За словами посла у США в Україні Бріджит Брінк, громадянське суспільство, яке відіграло визначну роль, коли обирало європейські цінності до сьогодні має взаємодії з урядом та продовжувати цей шлях.

​​«Громадянське суспільство залишається життєдайною силою для відновлення і ключових реформ на шляху до європейської інтеграції. Громадянське суспільство, уряд — кожен має відігравати свою роль. Кожен без іншого не зможе досягти успіху. Ви(громадянське суспільство, — ред.) маєте питати й змушувати уряд звітувати за результати, контролювати, щоб уряд надавав усі необхідні послуги. Проте, маючи таку владу, ви маєте і відповідальність, особливо в контексті зовнішньої агресії, ваш професіоналізм важливий, ви маєте дотримуватися високих стандартів, щоб створювати зміни, які ви хочете досягти. Потенціал громадянського суспільства настільки великий, ми пишаємося, що з вами не тільки під час війни, а й під час трансформації вашої країни. Ви (громадянське суспільство, — ред.) маєте потенціал створити хоробре і достойне майбутня для себе і наступного покоління. І ми зацікавлені мати такого партнера — сильного, демократичного і вільного», — зауважила повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк.

Наприкінці заходу відбулася ювілейна десята церемонія Волонтерської премії 2023 від ініціативи Євромайдан SOS.

Як повідомили організатори, цьогоріч вони відмовляються від процедури номінування волонтерів, адже впевнені, що внесок як однієї людини, так і великого благодійного фонду у воєнний час є важливим та необхідним для нашої перемоги. Тож, замість нагород, рейтингів, довгих і коротких списків пропонують зібратись затишним колом і подякувати кожному і кожній, хто волонтерить на благо України.

​​«Мене запитали, що має бути на завершення Форуму, що має бути результатом? Важливим результатом сьогодні є те, що ми бачимо, яке громадянське суспільство в Україні, ми дивимося в очі один одному і бачимо, яка потужна спільнота, як розвивається гуманітарний сектор, якого ще два роки тому не було, ми вчимося один в одного, ми дивимося на партнерів з різних секторів і бачимо, як ми можемо допомагати один одному і підсилювати. Інституційно посилювати нашу країну. Форум надає таку можливість — планувати, звіряти годинники, де ми знаходимося, і головне — дивитися вперед, планувати разом, мати спільний вектор — наближення перемоги, раннє відновлення, сталий мир і стала Україна», — підсумував виконавчий директор ІСАР Єднання Володимир Шейгус.

Родзинкою заходу стало музичне вітання від гурту B&B PROJECT під акомпанемент ​​«Щедрика».

Варто додати, що 12-й Форум розвитку громадянського суспільства проводився Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання», а також за допомогою USAID, Українського незалежного центру політичних досліджень, Центру демократії та верховенства права, Міжнародного фонду «Відродження», кампанії «Прямуємо разом», UNDP, ОБСЄ та інших партнерів.