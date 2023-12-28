Понад 5 тисяч пасажирів сплатили за проїзд у трамваях та тролейбусах Миколаєва з допомогою QR-коду.

Про це повідомили у «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що у місті з 22 грудня тестують нову систему оплати з допомогою QR-коду. У такій системі також є можливість зробити пересадку між будь-якими одиницями тролейбусів і трамваїв впродовж години без додаткової оплати, але це доступно лише для пасажирів, які сплачують новим єдиним QR-кодом.

«Сканувати QR-код потрібно камерою мобільного телефону, а не додатком Приват24, інакше буде вибивати помилку зчитування коду. Оплачений квиток зберігається у вкладках чи історії браузера, яким користуєтесь. Повні дані карти вашого банку потрібно буде ввести один раз - потім необхідні дані зберігаються для оплати наступних поїздок», — нагадали у «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, нещодавно Миколаїв отримав три нових тролейбуси в рамках проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вони вже пройшли технічний огляд, їх застрахували та забрендували. Перший вийшов на маршрут 13 липня.

Як повідомлялося, в липні минулого року в результаті обстрілів було пошкоджено 18 тролейбусів КП «Миколаївелектротранс».

Нагадаємо, для навчальних закладів Миколаївщини придбають 19 шкільних автобусів за 61 мільйон гривень.

На початку року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що для того, щоб перевести процес навчання у Миколаєві в офлайн-формат, необхідно забезпечити місто шкільними автобусами, оскільки частина закладів була зруйнована росіянами. Він відзначив, що наразі Миколаєву взагалі не вистачає громадського транспорту, оскільки його частина була передана військовим, частина — знищена чи пошкоджена обстрілами.