Довіра українців до телемарафону «Єдині новини» продовжує падати. Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 року показник довіри до Єдиного телемарафону знизився до 43%.

Як свідчать результати опитування КМІС, разом з цим до 38% зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону.

Решта 19% мають невизначене ставлення. Утім, станом на зараз баланс довіри-недовіри лишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє).

Соціологи також дослідили, що ті, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє йому, телемарафону довіряють 52%, а не довіряють — 29%.

Дослідження тривало 4-10 грудня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 200 респондентів у віці 18 років і старше. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, зазначив, що телемарафон «Єдині новини» може себе вичерпати, якщо не зробити його якіснішим.