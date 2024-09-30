Українці високо оцінюють доброчесність Зеленського та не довіряють Кабміну й Верховній Раді, — опитування

Опитування, ілюстрація: Інформатор

Згідно з останніми даними соціологічного дослідження, за шкалою від 0 до 10, найвищі оцінки доброчесності отримали Президент України Володимир Зеленський та сфера освіти — 6,0 балів, за ними йдуть сфера медицини (5,4) та органи місцевого самоврядування (5,1).

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

Доброчесність державних служб загалом оцінили у 4,9 бали, поліцію — у 4,3, а судову систему — у 3,7 бали. Найнижчі оцінки отримали Кабінет міністрів (3,3) та Верховна Рада України. Водночас молодь та мешканці сільської місцевості в цілому дали вищі оцінки рівню доброчесності у більшості сфер.

«Половина опитаних вважає, що головним принципом, яким мають керуватись держслужбовці, є чесність. Така позиція частіше зустрічається серед жителів невеликих міст та сіл, а також серед старших респондентів. 38% висловили думку, що службовці мають бути відповідальними, а ще 34% акцентували на професіоналізмі, який особливо важливий для мешканців великих міст», — йдеться у повідомленні.

Кожен четвертий респондент зазначив про важливість прозорості в роботі держслужбовців, при цьому молодь та мешканці великих міст підкреслюють це частіше. Важливість ефективної комунікації з громадянами відзначили 16%, регулярного звітування — 12%, швидкість прийняття рішень — 7%, відкритість до критики — 4%.

На думку 45% опитаних, держслужбовці при прийнятті рішень керуються передусім власною вигодою, ще 20% вважають, що вони орієнтуються на службові інструкції. Третина респондентів вказала, що державні службовці враховують як власні інтереси, так і офіційні зобов'язання.

Більшість опитаних (77%) вважає, що зростанню доброчесності сприятиме посилення покарань за корупційні правопорушення. Заборона займати державні посади після корупційних порушень підтримує третина респондентів. Ще 20% вважають ефективним суворе покарання тих, хто дає хабарі. Інші вбачають користь у збільшенні регулярності перевірок (16%), підвищенні прозорості звітності та діджиталізації (14%), а також у збільшенні заробітної плати держслужбовцям (8%).

Дослідження проводили серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%. Терміни проведення: 20-23 вересня 2024 р.

Нагадаємо, 60% українців вважають порядність головною рисою для державних службовців. Особливо важливою вона є для мешканців міст та старших респондентів.