Миколаїв отримав два нові автобуси за програмою Організації об’єднаних націй, ще 10 мають пригнати згодом.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що транспорт нещодавно вийшов з конвеєра української компанії. Нові автобуси поповнять автопарк КП «Миколаївпастранс».
Автобуси можуть вмістити до 60 пасажирів і пристосовані під перевезення людей з інвалідністю. Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що сьогодні викликом є не дефіцит комунального транспорту, а брак водіїв. Також від запросив охочих працювати КП «Миколаївпастранс» та «Миколаївелектротранс», звернутися на підприємства.
«Найбільша наша проблема — це наявність водіїв», — сказав Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, що у Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією.
Також повідомлялося, що протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.
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Миколаїв отримав два нові автобуси за програмою Організації об’єднаних націй, ще 10 мають пригнати згодом.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що транспорт нещодавно вийшов з конвеєра української компанії. Нові автобуси поповнять автопарк КП «Миколаївпастранс».
Автобуси можуть вмістити до 60 пасажирів і пристосовані під перевезення людей з інвалідністю. Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що сьогодні викликом є не дефіцит комунального транспорту, а брак водіїв. Також від запросив охочих працювати КП «Миколаївпастранс» та «Миколаївелектротранс», звернутися на підприємства.
«Найбільша наша проблема — це наявність водіїв», — сказав Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, що у Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією.
Також повідомлялося, що протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.
В червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.