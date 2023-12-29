Нові автобуси. Фото Миколаївської міської ради

Миколаїв отримав два нові автобуси за програмою Організації об’єднаних націй, ще 10 мають пригнати згодом.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що транспорт нещодавно вийшов з конвеєра української компанії. Нові автобуси поповнять автопарк КП «Миколаївпастранс».

Автобуси можуть вмістити до 60 пасажирів і пристосовані під перевезення людей з інвалідністю. Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що сьогодні викликом є не дефіцит комунального транспорту, а брак водіїв. Також від запросив охочих працювати КП «Миколаївпастранс» та «Миколаївелектротранс», звернутися на підприємства.

«Найбільша наша проблема — це наявність водіїв», — сказав Олександр Сєнкевич.

Нові автобуси. Фото Миколаївської міської ради Нові автобуси. Фото Миколаївської міської ради Нові автобуси. Фото Миколаївської міської ради

Нагадаємо, що у Миколаєві виникли труднощі із введенням в експлуатацію нових автобусів, які місто отримало в рамках співпраці з Норвегією.

Також повідомлялося, що протягом 2023 року для Миколаївщини придбали 44 шкільних автобуси, один з них — інклюзивний.

В червні Миколаїв отримав другий новий тролейбус в рамках відновлення співпраці з ЄБРР.