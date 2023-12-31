Сили оборони за минулу добу вдарили по 11 районах зосередження особового складу російських окупантів.
Про це повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУв оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 неділі.
Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, минулої доби завдали ураження 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, ворожому складу боєприпасів і одному пункту управління російських окупантів.
Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Нікополь Дніпропетровської області вдень 31 грудня дістали поранення троє людей.
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Сили оборони за минулу добу вдарили по 11 районах зосередження особового складу російських окупантів.
Про це повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУв оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 неділі.
Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, минулої доби завдали ураження 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, ворожому складу боєприпасів і одному пункту управління російських окупантів.
Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Нікополь Дніпропетровської області вдень 31 грудня дістали поранення троє людей.