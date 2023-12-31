Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони за минулу добу вдарили по 11 районах зосередження особового складу російських окупантів.

Про це повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУв оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 неділі.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, минулої доби завдали ураження 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, ворожому складу боєприпасів і одному пункту управління російських окупантів.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Нікополь Дніпропетровської області вдень 31 грудня дістали поранення троє людей.