З російської Білгородської області організованими групами планують вивезти дітей, бо «хвилювання батьків є досить великим».
Про це повідомив губернатор Білгородської області Вʼячеслав Гладков.
Він стверджує, що звернувся до губернаторів за допомогою у розміщенні дітей. Їх приймуть у Воронезькій, Ярославській, Калузькій, Тамбовській, Липецькій, Тульській та Пензенській областях.
«Зараз займаємось, формуємо групи. Якщо буде потреба, відправимо своїх викладачів та вчителів, які супроводжуватимуть та перебуватимуть під час усіх трьох тижнів таборової зміни разом з нашими дітьми. Тож батьки не повинні турбуватися», — написав він.
Нагадаємо, внаслідок атаки на російський Бєлгород 30 грудня загинуло 24 людини, ще 108 було поранено.
Також воїни ГУР МО здійснили рейд у Бєлгородській області РФ через почастішання випадків диверсій з боку росіян, а також заради захисту цивільних українців, які проживають у прикордонні.
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З російської Білгородської області організованими групами планують вивезти дітей, бо «хвилювання батьків є досить великим».
Про це повідомив губернатор Білгородської області Вʼячеслав Гладков.
Він стверджує, що звернувся до губернаторів за допомогою у розміщенні дітей. Їх приймуть у Воронезькій, Ярославській, Калузькій, Тамбовській, Липецькій, Тульській та Пензенській областях.
«Зараз займаємось, формуємо групи. Якщо буде потреба, відправимо своїх викладачів та вчителів, які супроводжуватимуть та перебуватимуть під час усіх трьох тижнів таборової зміни разом з нашими дітьми. Тож батьки не повинні турбуватися», — написав він.
Нагадаємо, внаслідок атаки на російський Бєлгород 30 грудня загинуло 24 людини, ще 108 було поранено.
Також воїни ГУР МО здійснили рейд у Бєлгородській області РФ через почастішання випадків диверсій з боку росіян, а також заради захисту цивільних українців, які проживають у прикордонні.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
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Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
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