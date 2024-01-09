З російської Білгородської області організованими групами планують вивезти дітей, бо «хвилювання батьків є досить великим».

Про це повідомив губернатор Білгородської області Вʼячеслав Гладков.

Він стверджує, що звернувся до губернаторів за допомогою у розміщенні дітей. Їх приймуть у Воронезькій, Ярославській, Калузькій, Тамбовській, Липецькій, Тульській та Пензенській областях.

«Зараз займаємось, формуємо групи. Якщо буде потреба, відправимо своїх викладачів та вчителів, які супроводжуватимуть та перебуватимуть під час усіх трьох тижнів таборової зміни разом з нашими дітьми. Тож батьки не повинні турбуватися», — написав він.

Нагадаємо, внаслідок атаки на російський Бєлгород 30 грудня загинуло 24 людини, ще 108 було поранено.

Також воїни ГУР МО здійснили рейд у Бєлгородській області РФ через почастішання випадків диверсій з боку росіян, а також заради захисту цивільних українців, які проживають у прикордонні.