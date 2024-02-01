Громадянин сусідньої європейської країни видавав себе за співробітника СБУ і «продавав посади» в спецслужбі.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, чоловік представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному з обласних управлінь української спецслужби. Однак після одержання грошей від «кандидата» шахрай обривав з ним звʼязок і зникав «у пошуках нової жертви».
Чоловіка затримали, коли той отримував гроші від українського військового, якому шахрай обіцяв «позитивно вирішити питання» щодо переведення на військову службу в СБУ.
Зазначається, що аферистом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері.
У ході розслідування стало відомо, що його раніше вже затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва розглядає обвинувальний акт щодо нього за декількома епізодами.
Шахраю повідомлено про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно). Йому загрожує до трьох років тюрми.
Раніше повідомлялось, що у Вінниці правоохоронці затримали двох шахраїв, які намагалися «продати» посаду ректора одного з місцевих закладів вищої освіти.
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Громадянин сусідньої європейської країни видавав себе за співробітника СБУ і «продавав посади» в спецслужбі.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, чоловік представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному з обласних управлінь української спецслужби. Однак після одержання грошей від «кандидата» шахрай обривав з ним звʼязок і зникав «у пошуках нової жертви».
Чоловіка затримали, коли той отримував гроші від українського військового, якому шахрай обіцяв «позитивно вирішити питання» щодо переведення на військову службу в СБУ.
Зазначається, що аферистом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері.
У ході розслідування стало відомо, що його раніше вже затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва розглядає обвинувальний акт щодо нього за декількома епізодами.
Шахраю повідомлено про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно). Йому загрожує до трьох років тюрми.
Раніше повідомлялось, що у Вінниці правоохоронці затримали двох шахраїв, які намагалися «продати» посаду ректора одного з місцевих закладів вищої освіти.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|