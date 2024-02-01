Прикидався працівником СБУ та продавав посади: на Одещині затримали шахрая. Фото СБУ

Громадянин сусідньої європейської країни видавав себе за співробітника СБУ і «продавав посади» в спецслужбі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, чоловік представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному з обласних управлінь української спецслужби. Однак після одержання грошей від «кандидата» шахрай обривав з ним звʼязок і зникав «у пошуках нової жертви».

Чоловіка затримали, коли той отримував гроші від українського військового, якому шахрай обіцяв «позитивно вирішити питання» щодо переведення на військову службу в СБУ.

Прикидався працівником СБУ та продавав посади: на Одещині затримали шахрая, Фото: СБУ Прикидався працівником СБУ та продавав посади: на Одещині затримали шахрая, Фото: СБУ

Зазначається, що аферистом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері.

У ході розслідування стало відомо, що його раніше вже затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва розглядає обвинувальний акт щодо нього за декількома епізодами.

Шахраю повідомлено про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно). Йому загрожує до трьох років тюрми.

Раніше повідомлялось, що у Вінниці правоохоронці затримали двох шахраїв, які намагалися «продати» посаду ректора одного з місцевих закладів вищої освіти.