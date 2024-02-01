Оксана Забужко. Фото: Aleksandra Pawloff

Українська письменниця Оксана Забужко стала членом журі 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю (Берлінале).

Про це повідомили організатори на сайті кінофестивалю.

Організатори фестивалю назвали Оксану Забужко однією з найвизначніших письменників України

«Оксана Забужко, яка написала свої перші вірші в юності, є чи не найвизначнішою письменницею в Україні. Вона вже видала понад 20 книг, серед яких поезія, проза та публіцистика», — йдеться на сайті Берлінале.

Міжнародне журі цьогоріч очолила оскароносна кенійська акторка і кінорежисерка Люпіта Ніонго.

Також до міжнародного журі також увійшли: режисерка з Гонконгу Ен Хуей, іспанський режисер Альберт Серра, акторка та режисерка Жасмін Трінка, режисер та актор з США Брейді Корбет та режисер Крістіан Петцольд з Німеччини.

Журі фестивалю. Скриншот з сайту Берлінале

Нагадаємо, минулоріч українська письменниця Вікторія Амеліна померла у віці 37 років після того, як була важко поранена під час ракетного удару по Краматорську 27 червня.https://nikvesti.com/news/incidents/272111