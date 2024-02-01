Українська письменниця Оксана Забужко стала членом журі 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю (Берлінале).
Про це повідомили організатори на сайті кінофестивалю.
Організатори фестивалю назвали Оксану Забужко однією з найвизначніших письменників України
«Оксана Забужко, яка написала свої перші вірші в юності, є чи не найвизначнішою письменницею в Україні. Вона вже видала понад 20 книг, серед яких поезія, проза та публіцистика», — йдеться на сайті Берлінале.
Міжнародне журі цьогоріч очолила оскароносна кенійська акторка і кінорежисерка Люпіта Ніонго.
Також до міжнародного журі також увійшли: режисерка з Гонконгу Ен Хуей, іспанський режисер Альберт Серра, акторка та режисерка Жасмін Трінка, режисер та актор з США Брейді Корбет та режисер Крістіан Петцольд з Німеччини.
Нагадаємо, минулоріч українська письменниця Вікторія Амеліна померла у віці 37 років після того, як була важко поранена під час ракетного удару по Краматорську 27 червня.https://nikvesti.com/news/incidents/272111
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Українська письменниця Оксана Забужко стала членом журі 74-го Берлінського міжнародного кінофестивалю (Берлінале).
Про це повідомили організатори на сайті кінофестивалю.
Організатори фестивалю назвали Оксану Забужко однією з найвизначніших письменників України
«Оксана Забужко, яка написала свої перші вірші в юності, є чи не найвизначнішою письменницею в Україні. Вона вже видала понад 20 книг, серед яких поезія, проза та публіцистика», — йдеться на сайті Берлінале.
Міжнародне журі цьогоріч очолила оскароносна кенійська акторка і кінорежисерка Люпіта Ніонго.
Також до міжнародного журі також увійшли: режисерка з Гонконгу Ен Хуей, іспанський режисер Альберт Серра, акторка та режисерка Жасмін Трінка, режисер та актор з США Брейді Корбет та режисер Крістіан Петцольд з Німеччини.
Нагадаємо, минулоріч українська письменниця Вікторія Амеліна померла у віці 37 років після того, як була важко поранена під час ракетного удару по Краматорську 27 червня.https://nikvesti.com/news/incidents/272111
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Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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