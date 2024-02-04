Чернівецькі митники запобігли незаконному вивезенню за межі України археологічних цінностей.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

«Сьогодні, 03 лютого, в зону митного контролю пункту пропуску «Порубне-Сірет» прибув автомобіль під керуванням громадянина України, який прямував з України до Румунії в приватних справах. Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових до декларування», — сказано в повідомленні.

Коли митники провели контроль, то виявили предмети археології — елементи кінської збруї, елементи прикрас, рівнораменні хрести, предмети побутового призначення, елементи візантійського скла.

З України намагались незаконно вивезти 124 археологічні предмети, фото ДМСУ

Згідно із законами України вищевказані предмети заборонені до вивезення за межі митної території України. Виявлені предмети археології у кількості 124 штук вилучено.

Нагадаємо, чорні археологи у 2023 році розікрали 16 археологічних пам’яток Миколаївської області.