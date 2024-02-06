Зоозахисники вимагають обмежити імпорт жаб’ячих лапок. Фото: Getty Images

Сорок дві неурядові організації написали міністрам екології ЄС з вимогою припинити «неконтрольований» імпорт жаб’ячих лапок. Вони зазначають, що часто жаб розрізають, поки ті ще живі.

Про це пише Le Parisien.

Активісти вказують, що міжнародна торгівля жаб’ячими лапками, які можна знайти в багатьох супермаркетах, зовсім не контролюється, а «упродовж десятиліть переважну більшість жаб виловлювали в дикій природі, що сприяло скороченню популяцій у всіх країнах».

Жаб’ячі лапки асоціюються насамперед із кухнею Франції, але їх охоче споживають і в інших країнах Європи. У Старому світі найбільшим імпортером є Бельгія. Утім, три чверті цього продукту країна постачає до сусідньої Франції, яка посідає друге місце за обсягами імпорту. Далі у рейтингу найбільших покупців ідуть Нідерланди, Італія та Іспанія.

Загалом країни ЄС щороку імпортують 4 тисячі тонн лапок — залежно від розміру це від 81 до 200 мільйонів жаб.

Зазначається, що у минулому основними постачальниками лапок на європейський ринок були Індія та Бангладеш. Але вони заборонили експорт ще наприкінці 1980-х років, оскільки знищення популяції жаб призвело до значного поширення комах та шкідників, і, як наслідок, зросло використання пестицидів.

Останніми роками найбільшими постачальниками жаб є Індонезія, Туреччина та Албанія. У Туреччині, за словами зоозахисників, ендемічні їстівні види перебувають під загрозою зникнення до 2032 року, якщо їх вилов триватиме такими ж темпами.

Окрім того, у самій Франції вбивають щороку два мільйони червононогих жаб. Їх продають ресторанам за ціною від 50 центів до 1 євро за штуку, тобто за вищими цінами, ніж імпортних.

— Методи вбивства особливо жорстокі: щоб заощадити час, більшість стегон відрізають ножицями або іншими гострими інструментами, не даючи жабам анестезію. Верхня частина, включаючи мозок, потім викидається в агонізуючому стані, — зазначає екологічна активістка Шарлотта Нітар.

Нагадаємо, у китайській провінції Цзянсу правоохоронці перехопили вантажівку з близько тисячею кішок, яких везли на забій.