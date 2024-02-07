Посвідчення водія. Фото: УНН

З 6 лютого міжнародна доставка посвідчення водія доступна ще до п’яти іноземних держав. Загалом цією послугою українці можуть скористатись у 22 європейських країнах.

Про це повідомили в пресслужбі Сервісних центрів МВС Миколаївщини.

Відтепер міжнародна доставка доступна ще у п’ять європейських держав — Словенію, Хорватію, Чорногорію, Бельгію та Швейцарію.

Послугою міжнародної доставки можуть скористатись ті кермувальники, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили документ, або змінили персональні дані.

Міжнародну доставку водійських посвідчень запустили майже 4 місяці тому. На сьогодні послугою скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі — близько 70%.

Для замовлення опції, необхідно увійти в Кабінет водія та авторизуватись. Далі вказати причину обміну посвідчення водія, ввести адресу доставки та сплатити за послугу. Після цього заявка автоматично надходить до сервісного центру МВС та обробляється адміністратором. Готове посвідчення ДП «ІНФОТЕХ» передає Укрпошті, яка відправляє його за кордон на вказану адресу. Міжнародна доставка здійснюється близько 15 днів.

Орієнтовна вартість посвідчення водія — 515 гривень за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть — 960 гривень.

Міжнародна доставка посвідчення водія також здійснюється у такі країни: в Польщу, Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію, Італію, Болгарію, Францію, Нідерланди, Туреччину та Австрію.

Раніше повідомлялося, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу віднині матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки.