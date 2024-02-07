На Львівщині виявили уламки ракети, що не здетонувала. Фото: Львівська ОВА

У Стрийському районі Львівської області в полі виявили уламки ракети, яка не здетонувала.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«В одному із сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала. Це та ракета, яку підбили наші Сили ППО. На місце виїхали вибухотехніки», — написав він.

Також Максим Козицький наголосив, що у жодному разі неможна підходити до «знахідки», якщо вам така трапилася — не торкайтесь». У таких випадках потрібно телефонувати у поліцію за номером 102.

Нагадаємо, вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини російських дронів «Герань-2», збитих українськими воїнами під час атаки Миколаївщини. Безпілотники несли на борту близько 45 кілограмів вибухової речовини.

Як повідомлялось раніше, більше ніж третина території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами.