Брифінг Володимира Клочка та Дмитра Лагочева. Фото: Олена Козубовська «НикВести» Брифінг Володимира Клочка та Дмитра Лагочева. Фото: Олена Козубовська «НикВести»

43 тисячі мешканців Миколаївської області сьогодні стоять на обліку з причини онкологічних захворювань.

Про це на брифінгу розповіли генеральний директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб та директор Миколаївського обласного центру онкології Дмитро Лагочев.

— Не зважаючи на те що ми працюємо над заходами, направленими на профілактику онкологічних захворювань, все ж таки проблема є актуальною. Кількість осіб, які зараз знаходяться на обліку це понад 43 тисяч осіб у Миколаївській області. Щоб ви розуміли, це кожен кожен 25 житель Миколаївщини, — сказав Дмитро Лагочев.

У 2023 році по області з розрахунку на на 100 тисяч населення припадало 223,2 особи з онкологією з них 10% з летальним завершенням.

Дмитро Логочев зазначив, що по області щорічно виявляється від 3,5 до 4,5 тисяч осіб з вперше виявленими злоякісними пухлинами. Також щороку через злоякісні пухлини на Миколаївщині помирають до 2 тисяч жителів.

Нагадаємо, що Миколаївському обласному центру онкології передали близькофокусний рентген-апарат, який може видаляти доброякісні та злоякісні пухлини без хірургічного втручання.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві за 9 мільйонів гривень планують капітально відремонтувати приміщення обласного центру онкології. Йдеться про ті приміщення закладу, де пацієнти проходитимуть хіміотерапію та де встановлюватиметься сучасне обладнання для цього.



Відповідні торги 18 вересня оголосив Департамент капітального будівництва Миколаївської ОВА. Підрядник повинен буде виконати капітальний ремонт приміщень до 29 лютого 2024 року, зокрема встановити сучасне освітлення, вентиляційну систему, системи опалення та кондиціонування.

Варто зазначити, що на Миколаївщині за час війни зросла кількість онкохворих: найпоширеніші рак молочної залози та шкіри.