

Укриття ліцею у Миколаєві. Фото: «НикВести»

В освітніх закладах Миколаєва за підтримки Червоного Хреста продовжують облаштовувати укриття для школярів на період старту офлайн-навчання.

Сьогодні, 9 лютого, журналістам показали стан та готовність сховища в одному з ліцеї, повідомляє кореспондент «НикВести».

Директорка ліцею, що розташований в Інгульському районі міста, Світлана розповіла, що укриття налічує 7 кімнат, в яких можна розмістити майже 300 дітей.

Директорка ліцею. Фото: «НикВести» Данські представники Червоного Хреста. Фото: «НикВести»

— В укритті наявні основні та аварійні виходи, проведена вентиляція, комунікації та електропостачання. Також ми укомплектували укриття меблями, зробили медичний пункт. Укриття налічує понад 7 кімнат, де є доступ до проєктора та іншої сучасної техніки, — зазначає директорка Світлана.

Також вона зазначила, що у 2022 році у ліцеї відкрили свердловину завдяки благодійному фонду «Рішучі» з водою.

Безпечне середовище для навчання дітей допоміг Червоний Хрест України за підтримки Червоного Хреста Данії, розповів представник організації Олександр Коваленко.

— Миколаївська організація Червоного Хреста та Національний комітет звернулися до нас з приводу можливості фінансування бомбосховищ. Адже, діти більше ніж три роки перебувають в онлайн навчанні. Тому, важливо дати їм змогу в таких умовах продовжувати навчання у комфортному, а головне безпечному середовищі, — сказав представник данського Червоного Хреста Олександра Коваленка.

До відкриття укриття були залученні представники миколаївського Червоного Хреста, очільниця управління освіти Ганни Личко, віце-мера з гуманітарних питань Анатолія Петрова та нардеп Олександр Гайду.

Фоторепортаж

Укриття в освітньому закладі Миколаєва. Фото: «НикВести»

Дитячі книжки та іграшки у укритті. Фото: «НикВести»

Укриття ліцею. Фото: «НикВести»

Одна з кімнат укриття. Фото: «НикВести»

Директорка ліцею розповідає про зручності укриття у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Медичний кабінет в укритті ліцею Миколаєва . Фото: «НикВести»

Укриття ліцею у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Данські та миколаївські представники Червоного Хреста. Фото: «НикВести»

Нагадаємо, що на Миколаївщині працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Крім того, 277 закладів освіти працюють онлайн.

Раніше Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві з вересня планують відкрити для навчання офлайн близько 13 шкіл. У деяких освітніх закладах батьки матимуть можливість обирати, чи відпускати дітей на навчання чи залишитись онлайн вдома. Однак пізніше стало відомо, що школи можуть залишитись закритими для відвідування, оскільки Миколаїв досі знаходиться у зоні ураження балістики.

Згідно з моніторинга Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйона гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

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