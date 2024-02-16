Екоінспектори затримали у Миколаєві двох рибалок, які завдали екології збитків на 31 тисячу гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

«12 лютого, під час проведення заходів державного нагляду, державними інспекторами виявлено двох громадян, який за допомогою забороненого знаряддя лову — драча, здійснювали незаконний вилов риби способом багріння у річці Інгул в Миколаєві», — пишуть екоінспектори.

У Миколаєві виявили рибалок, які здійснювали незаконний вилов риби. Фото: Держекоінспекція У Миколаєві виявили рибалок, які здійснювали незаконний вилов риби. Фото: Держекоінспекція У Миколаєві виявили рибалок, які здійснювали незаконний вилов риби. Фото: Держекоінспекція

Таким способом порушники виловили 20 особин карася. Щодо рибалок склали адміністративні протоколи. Справи передали до суду.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.

Раніше, на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.