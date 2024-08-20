Розриття водоканалу по вулиці Троїцькій у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

Станом на серпень 2024 року працівники «Миколаївводоканалу» замінили лише близько 3 кілометрів пошкоджених солоною водою водопровідних мереж із загальних 1200 кілометрів по місту.

Про це йдеться у матеріалі «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

Це доволі довгий процес, запевняє технічний керівник служби водопостачання «Миколаївводоканалу» Олексій Абабілов. Адже, пояснив він, на заміну ділянок труб потрібно першочергово оголосити тендер та розробити проєкт на виконання робіт.

До прикладу, під час заміни труб іноді потрібно знести декілька дерев, розібратися з ситуацією самозабудови або узгодити підземні комунікації міста.

— Неможливо за два дні викопати 500 метрів труби. Це не швидкий процес, — додав Олексій Абабілов.

Скільки потрібно часу на заміну усієї водомережі по місту — сказати напевно неможливо, каже технічний керівник служби водопостачання підприємства.

— Це реально зробити, але я не знаю, скільки на це потрібно часу. Я вважаю, що це вже ваше покоління може закінчити, якщо ми це почнемо і поставимо на колеса. Ми стараємось, щоб воно так й було, але це довгий процес, — додав він.

Однак сьогодні ці роботи тривають. Наразі водоканал готує до реалізації на найближчі роки 43 проєкти з заміни мереж, сказав Олексій Абабілов.

— Там труба може бути 1,5 кілометра, а може бути 300 метрів. Роботи багато. Це просто плани. Я не знаю, що ми реалізуємо за рік. Тобто, якщо з цього ми реалізуємо 10 проєктів за рік — це вже буде добре, — сказав він.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «НикВести» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «НикВести» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.