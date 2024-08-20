Лікарні в Миколаївській області укомплектовані медиками лише на 67%, середній вік яких складає 55-60 років.

Про це під час брифінгу у понеділок, 19 серпня, повідомила в.о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко, повідомляють «НикВести».

За її словами, цього року управління охорони здоров’я подало заявку на залучення 300 інтернів. Однак, фактично, було отримано лише 82 інтерни, з яких 20 є контрактниками, а 62 – бюджетниками.

Ірина Ткаченко підкреслила, що механізм підготовки епідеміологів на рівні регіону залишається недопрацьованим. Попри звернення до Міністерства охорони здоров’я, база для підготовки таких фахівців у Миколаївській області відсутня.

— З цих інтернів не було жодного інфекціоніста і жодного епідеміолога. Також все ж таки, не відпрацьований механізм підготовки епідеміологів. А саме з цим питанням ми зверталися за поясненнями до Міністерства охорони здоров'я стосовно того, що в нашому регіоні немає відповідної бази для підготовки, – зазначає вона.

в.о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко. Фото: «НикВести»

В.о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА також відзначила, що з початку війни значна кількість лікарів покинула країну, і за два роки вони змогли легалізуватися та соціалізуватися за кордоном. Через це їхнє повернення малоймовірне, тому в управлінні здоров'я розраховують лише на молодих спеціалістів, які щойно закінчують навчання.

— Після початку війни у 2022 році значна кількість лікарів виїхала за кордон, і за ці два роки багато з них вже могли легалізуватись там. Враховуючи те, що це досить непогані фахівці з України, їх повернення вже неминуче. Ми можемо розраховувати тільки на молодь, яка фактично прийде і почне працювати спочатку, – додала Ірина Ткаченко.

Вона додала, що раніше підготовка нових фахівців значною мірою залежала від Запоріжжя, Одеси та Криму, з яких зараз залишився лише Одеський медичний університет.

Депутатка Миколаївської обласної ради Світлана Федорова нагадала, що миколаївський Чорноморський національний університет імені Петра Могили також випускає медичних фахівців.

— А ви знаєте скільки сьогодні там випускників? У 2024 році випустили 22 фахівців, – відповіла Ірина Ткаченко.

Раніше начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай зазначала, що через війну з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах. За її словами, найбільш дефіцитними для міста сьогодні стали лікарі первинної медичної допомоги.

Також Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) прогнозувала дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року. Тому вони наразі розробляють стратегії, як забезпечити систему працівниками.