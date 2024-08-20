Фото: Офісі Президента

В Офісі Президента повідомили про рішення «прискорити початок будівництва» водогону з Нової Одеси для забезпечення Миколаєва прісною водою.

Це рішення ухвалили під час координаційної наради щодо забезпечення водою територіальних громад Дніпропетровської та Миколаївської областей, яку провів президент Володимир Зеленський, повідомили в Офісі Президента. Однак там не вказали, хто саме ухвалив це рішення.

Фото: Офісі Президента

У нараді, судячи з скриншоту онлайн-засідання, взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр фінансів України Сергій Марченко, віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, представники Харківської ОВА, голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Юрій Власенко.

«На нараді ухвалили рішення прискорити початок будівництва водогону з Нової Одеси до Миколаєва, щоб забезпечити водою Миколаївщину», — йдеться у повідомлення ОП.

Володимиру Зеленському доповіли про ситуацію з будівництвом водогонів після підриву Каховської ГЕС. Наразі вже запущені всі нитки магістральних водогонів на ділянках річки Інгулець — Південне водосховище, Марганець — Нікополь — Покров, Запоріжжя — Томаківка — Марганець.

Реалізація цих проєктів забезпечить водою 1,5 мільйона українців — жителів Нікополя, Марганця, Покрова, Апостолового та Зеленодольська.

«Дуже важливо, що тепер люди отримують воду. Дякую за спільну роботу, яка дала необхідний результат», — зазначив Володимир Зеленський.

Щоб не допустити підвищення тарифів на воду для жителів, повідомили в ОП, вирішили виділити з держбюджету кошти на підтримку водопостачальних підприємств Нікополя, Марганця, Покрова, Кривого Рогу, Апостолового та Зеленодольська.

«Люди в таких містах, як Марганець та Нікополь, у Криворізькому районі настраждалися через війну. У них не було води. Тому потрібно знайти правильний спеціальний підхід, підтримати людей», — сказав Володимир Зеленський.

Чому у березні у Миколаєві була солона вода?

Після пошкодженого дніпровського водогону Миколаїв на деякий час залишився без води. Згодом у мережі пустили солону воду з лиману, а сьогодні місто отримує річкову воду. За своєю якістю вона поступається дніпровській, однак все ж є кращою за лиманську. Таким чином майже півмільйонний Миколаїв отримує у свої домівки більш якісну технічну воду, йдеться в експлейнері «НикВести» «Чому у Миколаєві знову солона вода? Пояснюємо».

Але з початку березня 2024 року миколаївці помітили, що якість води у кранах погіршилася — вона стала солонішою та набула більш жовтого кольору, ніж зазвичай.

Погіршення якості води у кранах містян комунальне підприємство «Миколаївводоканал» прокоментувало лише 15 березня. Там пояснили, що погіршення якості води «зумовлюють природні та техногенні фактори», а також додали, що «у таких складних питаннях немає простих і швидких рішень, але роботи у цьому напрямку тривають».

Виявилося, що державне підприємство «Кривбасшахтозакриття», що знаходяться вище за течією місця забору води для Миколаєва, скинуло в річку воду зі своїх відстійників. Дозвіл зробити це до 15 березня 2024 року йому надав Кабінет Міністрів України, про що свідчить відповідне розпорядження «Про скидання надлишків зворотних вод у річку Інгулець». Фактично мова йде про воду, яку після використання за допомогою технічних споруд підприємства повертають у річки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Однак головна умова цього дозволу від Кабміну — підприємство має дотримуватися індивідуального регламенту. Тобто вміст хлоридів (солей, — прим.) в Інгульці не повинен перевищувати гранично допустимої концентрації (ГДК) у 350 міліграм на кубічний дециметр (на літр, — прим.). Для цього шахтні води мають надходити в Інгулець разом із прісною водою, яка б розбавила їх та знизила відсоток мінералізації. Однак виявилося, що цей показник перевищено в понад 4 рази.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на останній матеріал «НикВести» щодо його скандального рішення — дозволити скид шахтних вод держпідприємству «Кривбасшахтозакриття» у ріку, з якої отримує воду Миколаїв. Він провів нараду, на якій «доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва».

А у квітні 2024 року уряд України виділив 125,5 мільйонів гривень на водозабезпечення Миколаєва.