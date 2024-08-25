В Нью-Йорку до Дня незалежності України підняли синьо-жовтий стяг. Фото: Укрінформ

24 серпня мер Нью-Йорка Ерік Адамс урочисто підняв український прапор на Мангеттені, привітавши українську громаду міста з Днем Незалежності України.

Ця подія символізує підтримку, яку місто надає Україні з початку повномасштабної війни, як фінансово, так і морально, пише видання Укрінформ.

«Ми піднімаємо цей прапор, аби заявити, що й далі підтримуватимемо вас у боротьбі за свою свободу й незалежність», — сказав мер.

Він також висловив впевненість, що спільні зусилля обов'язково приведуть до перемоги.

На заході був присутній керівник нью-йоркської філії Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Він підкреслив важливість цього свята для всіх українців світу, зазначивши, що незалежно від країни проживання, українці відчувають особливий зв'язок з Батьківщиною, особливо в країнах, що цінують демократію і свободу, таких як Сполучені Штати.

Нагадаємо, у Миколаєві 24 серпня до Дня Незалежності України відбулася хода у вишиванках. Містяни відновили традицію маршу, що була перервана кілька років через військову агресію РФ.