Зруйнований готель «Інгул» у Миколаєві. Фото «НикВести»

Повномасштабна війна суттєво змінила сферу готельно-ресторанного бізнесу в Миколаєві. Місто перетворилося на один із ключових об’єктів російських атак, що змусило тисячі людей покинути свої домівки. Внаслідок постійних обстрілів серйозно постраждали не лише житлові будинки та критична інфраструктура, але й об'єкти бізнесу, включаючи готелі та ресторани, які забезпечували частину економічного розвитку міста.

Ситуацію ускладнює також нестача води, що спричинена руйнуванням водогону, та часті вимкнення електроенергії, які стали нормою через пошкодження електромереж. Це значно вплинуло на можливість ведення бізнесу, оскільки відсутність базових ресурсів паралізувала роботу багатьох закладів.

Як миколаївські підприємці долають виклики, які поставила перед ними повномасштабна війна, читайте у матеріалі «НикВести».

Готелі: втрати та виклики

Готельний сектор Миколаєва зазнав втрат — декілька готелів, які раніше приймали туристів, були серйозно пошкоджені. 21 березня 2022 року російські військові скинули бомбу на готель «Інгул» в центрі Миколаєва.

«Після початку повномасштабної війни наш готель не працював. Через місяць після початку бойових дій сталося бомбардування, ми були змушені призупинити діяльність, — каже власниця готелю Олеся Дятлова.

Власниця готелю Олеся Дятлова. Фото «НикВести»

Згодом, 20 липня 2023 року росіяни вдарили ракетою у сусідню будівлю готелю, що призвело до ще більших руйнувань. Наразі будівлю визнали аварійною, в майбутньому її доведеться демонтувати.

З персоналом, а це близько 100 людей, власникам довелося попрощатися. Сказати, що в майбутньому буде з будівлею Олеся Дятлова не може. Каже, що важко думати про майбутнє, та намагається жити сьогоднішнім днем.

— Плани такі, знаєте, мрійливі. Тому що зараз насправді дуже складно думати про майбутнє. Тому ми живемо сьогоднішнім днем. І якихось далекосяжних планів немає. Я хочу, щоби все закінчилося, а вже потім будемо приймати якісь рішення, — каже власниця готелю.

Зруйнований готель «Інгул» у Миколаєві. Фото «НикВести»

«Інгул» не єдиний миколаївський готель, який став «жертвою» російської агресії. 31 липня 2022 року, дві російські ракети влучили у готель «Reikartz River Миколаїв». На той момент це був найсильніший обстріл Миколаєва від початку повномасштабної війни. Через деякий час готель відновив свою роботу під новою назвою «Optima River Миколаїв». Однак не встиг попрацювати й року, як російська армія вдруге вдарила по готелю у ніч на 28 квітня 2024 року.

Частина готелів Миколаєва, які не були під обстрілами, мусили тимчасово припинити роботу, не витримавши випробування відсутністю довоєнної кількості відвідувачів, втрати працівників, які вирішили залишити місто, проблем з водою, електрикою тощо.

В управлінні економіки Миколаївської міськради «НикВести» розповіли, що у Миколаєві працює 15 з 16 готелів та хостелів, які здійснювали свою діяльність до повномасштабної війни. Однак, дослідження проводили восени 2024 року, до другого бомбардування готелю «Optima River Миколаїв». Тож фактична цифра на серпень 2024 року складає 14 готелів.

— Що стосується кількості готелів, які працюють, то за даними статистики до 2022 року працювали 16 готелів і засобів розміщення. Було близько 1398 місць. В принципі майже всі, хто постраждав, відновили свою роботу, і зараз є попит, — сказала директорка управління економіки Тетяна Шуліченко.

Пошкоджений готель «Optima River Миколаїв». Архівне фото «НикВести»

На популярній платформі Booking для бронювання житла у Миколаєві наразі доступні 14 готелів, що продовжують працювати попри всі виклики війни. Вибір помешкань не обмежується лише готелями — можна знайти близько 100 варіантів житла, включаючи квартири та апартаменти, які пропонують гостям різноманітні умови проживання. Середня вартість ночівлі в готелі становить 1800 гривень, тоді як оренда квартир і апартаментів значно варіюється — ціни починаються від 400 гривень і можуть сягати 2,5 тисячі гривень за ніч. Платформа для пошуку житла Airbnb помешкань у Миколаєві варіантів житла для туристів. Це переважно квартири та апартаменти.

Скриншот з платформи для пошуку житла Booking

«НикВести» запитали в департаменті еконономіки Миколаївської міськради, чи сплачують власники таких помешкань податок до міського бюджету. Директорка департаменту Тетяна Шуліченко зазначила, що за даними Державної податкової служби сьогодні налічують 81 платника податків за такий вид діяльності. Це свідчить про те, що частина власників, ймовірно, не сплачує податки до міського бюджету, що може впливати на фінансові надходження в місцеву казну.

Вплив на міський бюджет

Одним із показників, за яким можна прослідкувати розвиток галузі в Миколаєві є туристичний збір. У 2021 році Миколаїв демонстрував позитивні результати, досягнувши доходів від туристичного збору в 3,2 мільйона гривень, що перевищило затверджений план у 1,95 мільйона гривень. Це було часом активного розвитку, оскільки порівняно з 2020 туристичний збір зріс на 182%.

— До повномасштабної війни було поступове зростання цього показника внаслідок приїзду різних туристів до міста, як іноземних, так українських, — каже Тетяна Шуліченко.

Однак ситуація кардинально змінилася у 2022 році. Замість запланованих 2,38 мільйона гривень, бюджет отримав лише 563 тисячі гривень. Причини цього зрозумілі: постійні обстріли, масовий виїзд населення, руйнування інфраструктури.

2023 рік став початком повільного відновлення. Хоча планові показники були значно знижені до 240 тисяч гривень, фактичні надходження склали 737 тисяч гривень. Це стало несподіваним покращенням на тлі попереднього року і свідчить про поступове повернення інтересу до міста, у першу чергу — з боку іноземних партнерів, які відвідують Миколаїв.

— Починаючи з 2023 року вже туристичний збір поступово починав зростати внаслідок приїзду іноземних делегацій, які приїжджали для участі у проектах відновлення, наприклад, — кажуть у департаменті економіки.

За перше півріччя 2024 року туристичний збір склав 662 тисячі гривень, що на 77% більше ніж за аналогічний період попереднього року. Загалом, бюджет на 2024 рік передбачає 750 тисяч гривень туристичного збору. Хоча ці цифри ще далекі від довоєнних, вони демонструють поступове повернення життя в місто, а також готовність миколаївців і бізнесу боротися за своє майбутнє в умовах війни.

— До нас вже приходять туристи не по бізнесу. Наприклад, була сім'я з Польщі, яка приїжджала подивитися на місця, де були найбільші руйнування в Україні, — зазначає Тетяна Шуліченко.

Робота ресторанів в умовах війни

Приріст туристичного збору також залежить від відновлення інших економічних секторів. У серпні 2024 року у Миколаєві функціонує 900 закладів громадського харчування, що позитивно впливає на загальний економічний клімат міста.

Однак ресторанний сектор Миколаєва також зазнав серйозних випробувань. Війна суттєво змінила умови роботи та поставила перед бізнесом виклики, з якими раніше ніхто не стикався. Максим Яворський, власник ресторану «Антрекот», оцінює сучасний готельно-ресторанний бізнес у місті як надзвичайно складний і непередбачуваний.

«Ми опинилися в ситуації, коли доводиться боротися не лише за збереження бізнесу, але й за виживання», — каже він.

Власник ресторану Антрекот Максим Яворський з адміністратором Наталією Гриненко. Фото «НикВести»

Однак, однією з головних проблем стало фізичне руйнування закладів. Ресторан неодноразово зазнавав пошкоджень під час обстрілів, а приміщення ресторану врешті-решт стало непридатним для експлуатації. Це поставило під загрозу робочі місця та збереження команди.

«Ми втратили приміщення, але не втратили дух. Ми змушені були шукати нові місця для роботи й навіть відкрили нові заклади в інших регіонах» — говорить Максим Яворський.

Будівля, де раніше був ресторан «Антрекот». Фото «НикВести» Будівля, де раніше був ресторан «Антрекот». Фото «НикВести»

Окрім фізичних руйнувань, підприємці стикаються з проблемами нестачі ресурсів і перервами в постачанні електроенергії та води. Для закладу, що спеціалізується на гриль-меню, ці фактори є критичними.

«Наша продукція вимагає спеціальних умов, таких як правильна вентиляція і наявність вугілля для гриля. Але в Миколаєві знайти відповідні приміщення стало справжнім викликом» — ділиться власник ресторану.

Максим Яворський називає себе рекордсменом по кількості російських ударів. Окрім ресторану «Антрекот» у власності підприємця ще ряд закладів громадського харчування Миколаєва, зокрема гастро-бістро «Сіль». Заклад знаходився в будівлі Миколаївської ОВА, яку російська армія обстріляла 29 березня 2022 року. Ще один заклад Максима Яворського під назвою «L’eklair» розташовувався у будівлі зруйнованого готелю «Інгул» Олесі Дятлової.

Оновлений ресторан «Антрекот». Фото «НикВести»

Багато закладів були вимушені призупинити свою діяльність або скоротити обсяги роботи через безпекові ризики та економічні труднощі. Однак, за словами директорки управління економіки міста Тетяни Шуліченко, на даний момент неможливо точно оцінити, скільки саме коштів бюджет Миколаєва втратив від діяльності ресторанного бізнесу під час повномасштабної війни.

— Це може прослідкувати частково по туристичному збору, але ж окремо по галузях сказати ми не можемо. Також можна подивитися по єдиному податку, скільки надходило у 2021 році, і скільки зараз. Але там не буде суттєвих втрат, оскільки одні галузі замістилися іншими, більш доцільними для цього часу, — кажуть в департаменті.

Згідно зі звітами про виконання бюджету, опублікованими на сайті Миколаївської міськради, єдиний податок за перше півріччя 2024 року склав 341,5 мільйона гривень, що на 44,98% більше порівняно з 2022 роком, коли він складав 471,1 мільйона гривень.

Якщо порівняти 2024 рік із 2023 роком, за умови, що друга половина року буде схожою на першу, ми спостерігаємо збільшення на 26,67%. Це значний приріст після незначного зниження у 2022 році порівняно з 2021 роком, коли податок становив 517 мільйонів гривень.

Однак вже у 2023 році було зафіксовано зростання на 14,45% порівняно з 2022 роком. Відтак, можна спостерігати поступове відновлення міського бюджету, попри вплив повномасштабної війни, що, ймовірно, пов'язано зі стабілізацією підприємницької активності.

Пошкоджений готель «Optima River Миколаїв». Архівне фото «НикВести»

Підсумовуючи, готельно-ресторанний бізнес у Миколаєві переживає складні часи, оскільки руйнівні наслідки війни залишають значний відбиток на розвитку міста. Ризик нових атак і невпевненість у завтрашньому дні значно ускладнюють процес відновлення. Підприємці стикаються з численними проблемами, що негативно впливає на фінансову стабільність і здатність бізнесу функціонувати на попередньому рівні.

Попри ці труднощі, є ознаки позитивних змін. Поступове зростання доходів, зокрема від туристичного збору, свідчить про надію на відновлення економічної активності. Поява нових закладів, відновлення старих та зростання кількості відвідувачів можуть стати важливими чинниками для відновлення економічної стабільності міста.Однак, для повного відновлення ще потрібно подолати багато викликів.

Ми створили цей матеріал як учасник Мережі «Вікно Відновлення». Все про відновлення постраждалих регіонів України дізнавайтеся на єдиній платформі recovery.win.

Олена Козубовська, «НикВести»