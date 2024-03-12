Передача позашляховика. Фото: Національний природний парк «Бузький Гард»

Національний природний парк «Бузький Гард» отримав від благодійників кросовер-позашляховик Renault Duster та обладнання для догляду за територією парку.

Про це повідомляється на сторінці парку у Fаcebook.

Зазначається, що кросовер-позашляховик Renault Duster та інструмент, обладнання і витратні матеріали для догляду за територією природоохоронної установи передали міжнародна організація «Tellus Conservation» та благодійна організація «Фонд природи України» в рамках реалізації проекту «Peremoha park».

Передача позашляховика. Фото: Національний природний парк «Бузький Гард» Передача позашляховика. Фото: Національний природний парк «Бузький Гард» Передача позашляховика. Фото: Національний природний парк «Бузький Гард»

«Після передачі техніки в Орхуському центрі була проведена нарада щодо впровадження наступних компонентів проекту, підвищення спроможності служби державної охорони природно-заповідного фонду, створення баз даних по біорізноманіттю та відновлення природних комплексів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на початку березня суд зобов'язав чотирьох громадян повернути державі ділянки Національного природного парку «Бузький Гард» вартістю 77 мільйонів гривень, які ті отримали під ведення селянського господарства.