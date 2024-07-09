Пивний намет, на який поскаржився депутат. Фото: Facebook

Депутат Миколаївської міської ради Максим Коваленко у «Contact Center при Миколаївській міській раді» поскаржився на «наливайку» по вулиці Космонавтів.

В Facebook-групі він зазначив, що по вулиці Космонавтів, 130 розташований намет, де щодня «відбуваються бійки, пьяні конфлікти та крики». Також він оприлюднив відео з бійкою біля цього намету.

«Щодня там відбуваються бійки, пьяні конфлікти та крики. Напроти зроблена алея, де гуляють діти та відпочивають на лавочках літні люди, і дивляться на цей весь этот пьяный двіж. Прошу прибрати пивні намети встановлені без дозвільних документів перед балконами та вікнами мешканців будинку», — написав він.

У відповідь на звернення Служба оперативного реагування повідомила, що Адміністрація Інгульського району вже демонтувала літній майданчик.

Скринщот скарги з «Contact Center при Миколаївській міській раді» Скринщот скарги з «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Раніше миколаївці поскаржились на нескошену амброзію, яку комунальні служби не ліквідовують до початку цвітіння.