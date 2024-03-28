Відділення дитячої полікліники на вулиці Космонавтів, 144, фото з відкритих джерел

Депутати Миколаївської міської ради відмовили в передачі в оренду одного з приміщень дитячої поліклініки площею 918,7 квадратних метрів на вулиці Космонавтів, 144 міграційній службі.

Рішення прийняли в ході засідання сесії у четвер, 28 березня, пишуть «НикВести».

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що до міста звернувся начальник Управління ДМС у Миколаївській області Володимир Іванов з проханням виділити структурі одне з вільних приміщень.

— Міграційна служба перебуває в одній з будівель структури МВС. МВС хоче повернути до власності міста дві будівлі, і тих робітників, які там сиділи, розселяють у свої об'єкти. Один з них це місце, де зараз знаходиться міграційна служба. Їх просять прискоритись, тому пан Іванов звернувся, щоб ми їм передали один з обʼєктів. Він подивився усі обʼєкти, які перебувають у вільному стані, і попросив передати цей обʼєкт. Він не найзручніший, але ж вони не мають виходу, їм треба кудись дітись. Ми не можемо не надавати послуги з міграційної служби, — сказав Олександр Сєнкевич.

Виконуюча обов'язки начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова пояснила, що ця частина закладу не використовується вже понад двох років.

— Якщо б дійсно там була потрібна ця лікарня, то жодного погодження з боку охорони здоров'я та ЦПМСД не було. Тому на сьогодні ми плануємо передати це приміщення тільки ту половинку, яка не використовується, — заявила Тетяна Димитрова.

В управлінні здоровʼя Миколаєва заявили, що на сьогодні дане приміщення для надання медичних послуг не потрібне через оптимізацію медустанов, повʼязаною з відсутність необхідної кількості дітей та лікарів. Окрім того, щорічно з бюджету на сплату комунальних послуг поліклініки витрачається 700 тисяч гривень.

— Приміщення, про яке йде мова, розподілено між двома лікувальними закладами. Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги №2, там приймають сьогодні 5 педіатрів, які дають первинну медичну допомогу, що складає 80% всієї медичної допомоги, яку отримує населення. Те приміщення, про яке йдеться, там колишнє приміщення поліклінічної лікарні, де знаходилося відділення дитячої лікарні №2 на Рюміна, 5. Сьогодні прийнято рішення зробити дві локації для дитячого населення для вторинної медичної допомоги. Одна буде обслуговувати одну частину міста і буде знаходитися в обласній дитячій лікарні. Там є стаціонар з поліклінічним закладом. Друга частина буде знаходитись на Рюміна, 5, це буде дитячий стаціонар з поліклінічним відділенням, який буде працювати в дві зміни. У зв'язку з відсутністю дітей, їх нараховується замість 83 тисяч 37 тисяч, в місті Миколаєві були оптимізовані місця надання вторинної допомоги, тому що багато лікарів виїхало, багато лікарів зараз за кордоном, вони розрахувалися і працювати більше не будуть. Тому із шести поліклінічних відділень створено було три, які ведуть сьогодні прийом, але в перспективі на території другої дитячої міської лікарні, де три сесії назад була відведена земля під будівництво, і вже розроблена передпроєктна документація і вийшли в торги на проєкт будівництва дитячого комплексу, яке буде продовжуватися. Наразі закупаються вже обладнання і в минулому році, і в цьому для дитячої лікарні, готуються спеціалісти, йдуть ремонти, тому це приміщення абсолютно не потрібно сьогодні для функціонування дитячого простору з медичної допомоги нашому населенню. В місті буде дві локації, як те і передбачає реформа. На утримання приміщення з міського бюджету йде 700 тисяч на рік, тому ми відмовилися від нього з ціллю економії бюджетних коштів, — сказала начальниця управління Ірина Шамрай.

В свою чергу, депутат Максим Коваленко заявив, що заклад має бути збережений, адже у районі велика кількість дітей, які мають отримувати медичні послуги на належному рівні, які будуть зосереджені в одному місці.

— Якщо ви кажете, два роки не працюєте, так у нас два роки війна іде. І у нас і школи не працюють, і дитячі садки не працюють. Давайте приміщення школи віддамо під міграційну службу. Або іншу установу. У нас же два роки війна, у нас багато чого не працює. Основне питання в тому, що дитячий заклад має залишатися дитячим закладом. Ми маємо думати на перспективу. І по комунальним послугам у нас і школи зараз закриті, але ми сплачуємо великі кошти за опалення, за електрику. Так ми можемо школи позакривати також, щоб зекономити на цьому. І взагалі позиція управління охорони здоров'я має бути на захист таких приміщень, — заявив Максим Коваленко.

Його також підтримав депутат Андрій Янтар, який вказав на незручності розташування найближчих лікарень та потенційної небезпеки додаткового ураження іншими захворюваннями.

— Якість і результати медичного обслуговування залежить в першу чергу від того, наскільки ця медична допомога доступна. А якщо мати з хворою дитиною через це місце їде до педіатра на Рюміна або на Миколаївську, то я думаю, що по дорозі вона дістане ще інфекцій або застуду, тому я згоден з тим що спеціалізована медична допомога повинна надаватись дітям в спеціалізованих закладах але первинна допомога педіатрична, профілактичні огляди повинні бути розташовані якомога ближче до місця мешкання дітей дякую, — сказав Андрій Янтар.

На це Ірина Шамрай відповіла, що на місці поліклініки лишиться амбулаторія з пʼятьма педіатрами.

— Амбулаторія залишається на тому місці, де і була. І пʼять педіатрів, як працювали, так і залишаються, — відповіла Ірина Шамрай.

В ході голосування рішення про передачу обʼєкта рішення не було прийнято — за проголосували лише 24 депутати.

Як відомо, ситуація з дитячою поліклінікою на вулиці Космонавтів, 144 досить напружена з 2018 року, яку планували розформувати, а лікарів розподілити по інших медичних закладах.

Мешканці Інгульського району неодноразово звертались до влади з питанням про реорганізацію дитячої поліклініки. В свою чергу, Ірина Шамрай заявляла тоді, що на базі Центру медико-санітарної допомоги №2 буде створено інтенсивну лікарню другого рівня, вузькопрофільні фахівці будуть переведені в поліклінічні відділення, які розташовані на вулицях Садовій, Бутоми та вулиці Декабристів,

Під час однієї з комісій депутати обговорили ситуацію, що склалася з лікувальною установою, та ухвалили рішення провести виїзне засідання у дитячій поліклініці №2 у Миколаєві.