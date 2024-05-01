Пошкоджені гойдалки у Миколаєві. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради

У Миколаєві мешканці двору на вулиці Новобузькій 91/91а просять місцеву владу прибрати аварійні гойдалки, пошкоджені внаслідок одного з обстрілів Миколаєва російською армією.

Таку скаргу миколаївці опублікували в контакт-центрі міської ради.

«Просимо дозволу зняти гойдалки (гойдалки на балансі міста) у нас у дворі, вони несуть велику небезпеку для малечі», — звернулися жителі.

Пошкоджені гойдалки у Миколаєві. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради Пошкоджені гойдалки у Миколаєві. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради Пошкоджені гойдалки у Миколаєві. Фото з контакт-центру Миколаївської міськради

В повідомленні місцеві зазначили, що гойдалки пошкоджені касетними снарядами. Оскільки вони розташовані близько до пісочниці, діти часто травмуються.

«Маємо надію що міська рада не проігнорує наш запит!», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році плануютьвитратити трохи більше 8 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що у Миколаєві залишаються 267 дитячих та спортивних майданчиків, які не мають балансоутримувача.

Стан дитячих майданчиків у Миколаєві

Нагадаємо, минулого року Комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» витратило на ремонт 92 дитячих та спортивних майданчиків більше 11 мільйонів гривень.

Загалом у Миколаєві із 998 дитячих та спортивних майданчиків тільки 461 переданий на баланс КП «ДЄЗ «Пілот», яке займається ремонтом та благоустроєм. За більшістю майданчиків немає кому доглядати.

Зазначимо, що мешканці миколаєва багато разів скаржились на занедбані дитячі майданчики у різних районах:

Так, у Миколаєві по вулиці Китобоїв, 2а розташований занедбаний дитячий майданчик, який потребує негайного ремонту. Територія навколо також недоглянута та заросла травою.

Мешканці Миколаєва просять привести до ладу занедбаний дитячий майданчик в Інгульському районі.

Також миколаївець поскаржився на незадовільний стан дитячого майданчику у ДМ «Казка». Він звертався з проханням провести там ремонт та модернізацію, на що адміністрація «Казки» повідомила, що за результатами перевірки дитячий майданчик «є цілком безпечним» для відвідування дітей.

Наприкінці липня дитячий майданчик огородили обмежувальною стрічкою. У дитячому містечку «Казка» ще не можуть назвати точну дату, коли буде відновлено поламаний дитячий майданчик.

Також повідомлялося, що дитячий майданчик у миколаївському містечку «Казка», на аварійний стан якого скаржилися містяни, а адміністрація назвала «цілком безпечним», огородили обмежувальною стрічкою.

А у Центральному районі дитина впала разом з гойдалкою.