Запорізька атомна електростанція / Фото: Фейсбук

Росіяни обмежили фахівцям Міжнародного агентства з атомної енергії доступ на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Попри це експерти володіють ситуацією на станції.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив генеральний директор Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

— Ні, це вже занадто. Це — правда, що вони не завжди дають нам весь доступ, який нам потрібен. Ми наполягаємо, і не тільки наполягаємо, я про це говорю, я про це звітую. Тож усім зрозуміло, в якій ситуації ми знаходимося. Але зображати ситуацію, як нібито ми дивимося на штучне, як ви кажете, «потьомкінське село» — тобто, те, чого не існує — це не так, — наголосив Маріано Гроссі.

Він додав, що на станції на цей час перебувають висококваліфіковані фахівці.

— Вони дуже досвідчені експерти і дуже добре знають, як відокремити правду від брехні. І вони чудово бачать, що відбувається на станції, — зазначив гендиректор.

Коментуючи заяву міністра енергетики України Германа Галущенка про те, що інформація в надісланих Росією до Секретаріату МАГАТЕ нотах щодо ситуації на ЗАЕС не відповідає дійсності, Гроссі запевнив, що агентство має змогу перевіряти таку інформацію.

— Що ж, ми перевіряємо. Не забувайте, що ми не просто отримуємо інформацію. У нас є свої експерти, які щодня ходять по станції. Тож коли проводяться певні заходи з безпеки або замінюється якесь обладнання, ми йдемо і перевіряємо, було це зроблено чи ні. Ми не просто пасивно отримуємо інформацію, а потім публікуємо її. У цьому вся суть. Інакше нас би там не було, — сказав Маріано Гроссі.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС?

Станція опинилась під контролем Російської Федерації у березні 2022 року. Через російські обстріли станція пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів та систем безпеки.

22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Також у Дніпропетровській області було розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.

Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.

6 липня очільник ГУР заявив, що загроза штучної техногенної катастрофи на окупованій Запорізькій АЕС починає спадати.

Загалом за два роки окупації Запорізької атомної електростанції зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації АЕС.

Голова правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін раніше заявляв, що через некомпетентність набраного росіянами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.