Додаток «Резерв+»

У мобільному додатку «Резерв+» з 18 червня став доступний електронний військово-обліковий документ.

Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

«За відчуттями, ніби разом із командою запускаємо майбутнє. Електронний військово-обліковий документ вже доступний у Резерв+. Цифровізація є невідворотною», — зазначила Катерина Черногоренко.

За її словами, QR-код, який з'явився у додатку, прирівнює інформацію з реєстру «Оберіг» до електронного військового облікового документа. Відсканувавши QR-код, представники влади зможуть отримати інформацію про статус громадянина як військовозобов'язаного, призовника або резервіста.

Раніше повідомлялося, що у реєстрі «Оберіг» без юридичних підстав мали статус «у розшуку» 710 тисяч військовозобов’язаних. Цю помилку вдалося виправити завдяки мобільному додатку від Міноборони «Резерв+».