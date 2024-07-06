«Нова пошта» відкрила своє перше відділення у Франції — воно запрацювало у Ніцці.
Про це «Нова пошта» повідомила у своїх соціальних мережах.
На цьому відділенні за адресою 27 avenue Notre Dame можна відправляти та отримувати посилки, документи та вантажі до 100 кг.
Відділення працюватиме з 8 ранку до 21 вечора з понеділка по п’ятницю, а в суботу — з 9 до 18 години дня. Неділя буде вихідним.
Це вже 100 відділення «Нової пошти» у Європі. Загалом сервіс працює у 14 країнах.
Нагадаємо, «Укрпошта» відкрила логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями в Одесі. Він дозволить швидше обробляти й доставляти відправлення для всього півдня України.
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«Нова пошта» відкрила своє перше відділення у Франції — воно запрацювало у Ніцці.
Про це «Нова пошта» повідомила у своїх соціальних мережах.
На цьому відділенні за адресою 27 avenue Notre Dame можна відправляти та отримувати посилки, документи та вантажі до 100 кг.
Відділення працюватиме з 8 ранку до 21 вечора з понеділка по п’ятницю, а в суботу — з 9 до 18 години дня. Неділя буде вихідним.
Це вже 100 відділення «Нової пошти» у Європі. Загалом сервіс працює у 14 країнах.
Нагадаємо, «Укрпошта» відкрила логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями в Одесі. Він дозволить швидше обробляти й доставляти відправлення для всього півдня України.